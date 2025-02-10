Инфляция растет, золото обновило максимум: главное за понедельник

Годовая инфляция в Украине в январе 2024 достигла 12,9%, что на 0,9% больше, чем в декабре 2023 года. Хотя темпы роста цен несколько замедлились по сравнению с декабрем (1,2% по сравнению с 1,4%), общая тенденция к удорожанию товаров и услуг сохраняется.

Золото впервые в истории выросло выше $2900

Цены на золото обновили рекорд и впервые превысили цену 2 900 долл., поскольку новые таможенные угрозы президента США Дональда Трампа усилили торговую войну и опасения роста цен.

Трамп заявил, что хочет заключить соглашение с Украиной на $500 млн

Президент США Дональд Трамп заявил, что хочет заключить с Украиной соглашение о доступе к украинским редкоземельным металлам.

Индекс украинских акций на Варшавской бирже вернулся на довоенный уровень

На Варшавской фондовой бирже (WSE) индекс WIG Ukraine, отражающий стоимость акций украинских компаний, достиг довоенного уровня. Об этом свидетельствует стремительный рост индекса, который за несколько дней вырос почти на 25%.