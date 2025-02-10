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10 февраля 2025, 12:38 Читати українською

Индекс украинских акций на Варшавской бирже вернулся на довоенный уровень

На Варшавской фондовой бирже (WSE) индекс WIG Ukraine, отражающий стоимость акций украинских компаний, достиг довоенного уровня. Об этом свидетельствует стремительный рост индекса, за несколько дней выросший почти на 25%, передает Лига.

На Варшавской фондовой бирже (WSE) индекс WIG Ukraine, отражающий стоимость акций украинских компаний, достиг довоенного уровня.
Фото Pixabay

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Почему инвесторы так отреагировали?

По информации Puls Biznesu, причиной столь оптимистического скачка стала информация о том, что США якобы готовят план завершения российско-украинской войны. Инвесторы надеются, что после достижения мира начнется активное восстановление территорий, подконтрольных Украине, а также сдвинутся с мертвой точки переговоры по вступлению страны в Европейский Союз.

Как это отразилось на польских компаниях?

Рост интереса к украинским активам положительно отразился и на акциях крупнейших польских компаний. Аналитик Erste Securities Якуб Шкопек объяснил это тем, что инвесторы поверили в возможность скорейшего завершения войны и начало восстановления Украины. Это открывает отличные перспективы для польских компаний, особенно строительных, имеющих опыт работы на украинском рынке. Он также отметил, что ликвидность акций таких компаний как Grupa Kęty и Budimex делает их особенно привлекательными для иностранных инвесторов.

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Источник: Минфин
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