Президент США Дональд Трамп заявил, что хочет заключить с Украиной соглашение о доступе к украинским редкоземельным металлам. Об этом он сказал журналистам The New York Post 8 февраля.
Трамп заявил, что хочет заключить соглашение с Украиной на $500 млн
Что известно
По его словам, сумма предполагаемого соглашения составит $500 млн.
Соглашение будет заключено в обмен на гарантии безопасности в потенциальном мирном урегулировании войны, сказал Трамп.
Предыстория
Ранее Трамп заявил, что хочет обменять редкоземельные металлы из Украины на американскую помощь.
Зеленский, комментируя заявление Трампа, отметил, что в Киеве открыты к тому, что «все это может быть разработано с партнерами», помогающими защитить Украину, и «это абсолютно справедливо».
Позже в интервью Reuters Зеленский заявил, что стоимость полезных ископаемых Украины на территориях, которые сейчас контролирует россия, оценивается в триллионы долларов.
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Комментарии - 3
Це скоріше стеб від Трампа, грібли мільярдами, тепер кріхти спробуйте отримати