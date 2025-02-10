Трамп заявил, что хочет заключить соглашение с Украиной на $500 млн

Президент США Дональд Трамп заявил, что хочет заключить с Украиной соглашение о доступе к украинским редкоземельным металлам. Об этом он сказал журналистам The New York Post 8 февраля.

Что известно

По его словам, сумма предполагаемого соглашения составит $500 млн.

Соглашение будет заключено в обмен на гарантии безопасности в потенциальном мирном урегулировании войны, сказал Трамп.

Предыстория

Ранее Трамп заявил, что хочет обменять редкоземельные металлы из Украины на американскую помощь.

Зеленский, комментируя заявление Трампа, отметил, что в Киеве открыты к тому, что «все это может быть разработано с партнерами», помогающими защитить Украину, и «это абсолютно справедливо».

Позже в интервью Reuters Зеленский заявил, что стоимость полезных ископаемых Украины на территориях, которые сейчас контролирует россия, оценивается в триллионы долларов.