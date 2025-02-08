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8 февраля 2025, 13:59 Читати українською

Судья заблокировал решение Трампа об отправке 2200 работников USAID в отпуск

Федеральный судья приказал администрации Трампа прекратить планы по отправке в административный отпуск не менее 2200 сотрудников Агентства США по международному развитию (USAID), сообщает CNN.

Федеральный судья приказал администрации Трампа прекратить планы по отправке в административный отпуск не менее 2200 сотрудников Агентства США по международному развитию (USAID), сообщает CNN.► Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новостиПодробностиОкружной судья США Карл Николс объявил о временном запретительном приказе со своего места за несколько часов до того, как находившееся в тяжелой ситуации агентство должно было отправить тысячи сотрудников в бессрочный отпуск или уволить их.

► Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Подробности

Окружной судья США Карл Николс объявил о временном запретительном приказе со своего места за несколько часов до того, как находившееся в тяжелой ситуации агентство должно было отправить тысячи сотрудников в бессрочный отпуск или уволить их.

«Они не должны отправлять этих 2200 человек в административный отпуск сегодня вечером», — заявил Николс.

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CNN отметил, что 2200 сотрудников — это прямые наемники USAID. Еще 500 прямых сотрудников агентства уже были отстранены. Николс сказал, что его приказ не будет распространяться на них.

Приказ, который судья назвал «ограниченным», также останавливает «ускоренную депортацию людей из страны», проводимую администрацией президента США Дональда Трампа.

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Решение Николса, которое он планирует изложить в будущем письменном постановлении, вероятнее всего, останется в силе, пока судья рассматривает вопрос о том, следует ли вынести более длительные меры по блокированию усилий администрации в рамках иска, поданного в четверг двумя профсоюзными группами, представляющими сотрудников USAID.

Напомним

20 января в день инаугурации президент США Дональд Трамп заморозил инициативы USAID на 90 дней. Politico сообщало, что USAID могут лишить независимости и передать под контроль госдепартаменту.

3 февраля Илон Маск, возглавляющий департамент эффективности правительства США (DOGE), сообщил о начале ликвидации Агентства по международному развитию США.

После чего Трамп назначил государственного секретаря Марко Рубио и.о. администратора Агентства США по международному развитию (USAID).

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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