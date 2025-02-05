Минфин - Курсы валют Украины

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5 февраля 2025, 20:00 Читати українською

Помощь от Британии, золото достигло рекорда: главное за среду

Украина получит в этом году от Великобритании 282 миллиона фунтов. Из них 55 миллионов — сегодня

Общая сумма невоенной поддержки Украины со стороны Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в 2024−205 годах составит GBP282 млн ($352 млн), из них GBP55 млн ($69 млн) будет выделена в среду во время визита министра иностранных дел Великобритании.

Деятельность онлайн-сервиса BitCapital признана незаконной. Пострадали не менее 700 человек — НБУ

Национальный банк сообщил о нелегальной схеме кредитования, реализуемой онлайн-сервисом BitCapital. Компания маскировала гривневые ссуды под кредиты в криптовалюте Tether (USDT).

В первый год войны украинцы вывезли за границу $35 миллиардов

Президент Владимир Зеленский заявил, что в первый год полномасштабной войны украинцы вывезли за границу $35 млрд, что привело к обвалу экономики.

Золото достигло нового рекорда на фоне обострения торговой войны

Цены на золото достигли нового рекордного уровня, поднявшись почти на 1% в ходе предыдущей сессии, поскольку новый виток торговой войны между США и Китаем вызвал спрос на безопасные активы.

Источник: Минфин
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