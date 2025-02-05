Деятельность онлайн-сервиса BitCapital признана незаконной. Пострадало не менее 700 человек — НБУ

Национальный банк сообщил о нелегальной схеме кредитования, реализуемой онлайн-сервисом BitCapital. Компания маскировала гривневые ссуды под кредиты в криптовалюте Tether (USDT). Пострадали не менее 700 человек. Об этом говорится в релизе регулятора.

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Нацбанк получил более 700 обращений от граждан, ставших клиентами незаконной схемы кредитования через вебсайт сервиса «BitCapital», на котором была размещена информация о юридическом лице-нерезиденте поставщике услуг на сервисе «BitCapital», а именно Golden Interest Group Limited.

«В обращениях потребители жалуются на высокие процентные ставки, неправомерные начисления по кредиту, агрессивную и откровенно нецивилизованную политику взыскания долгов и полную непрозрачность условий кредитования. Особенно уязвимы оказались социально незащищенные группы населения, а также военнослужащие, которым компания отказывала в льготе агрессивно взимала задолженность», — говорится в сообщении.

Проведенная проверка, которая, в том числе, заключалась в глубинном анализе договоров и раскрытии информации на онлайн-ресурсе сервиса «BitCapital», выявила системные нарушения законодательства Украины, а именно:

превышение предельной дневной процентной ставки;

несоблюдение законодательства о защите прав потребителей в части требований к договорам и отражение полной стоимости кредита;

информационную непрозрачность и введение в заблуждение об условиях кредита;

отсутствие обязательной информации к раскрытию на вебсайте и т. д.

Следует подчеркнуть, что выявленные нарушения свидетельствуют о противоправности деятельности Golden Interest Group Limited и соответствующего сервиса «BitCapital». Сервис фактически создан для предоставления кредитов физическим лицам вне правового поля Украины и надзора регулятора.

Учитывая вышеупомянутые факты, Национальный банк принял решение о признании в сделках, заключаемых на сервисе «BitCapital», наличии признаков финансовой услуги по предоставлению средств в кредит.