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5 февраля 2025, 9:02 Читати українською

Деятельность онлайн-сервиса BitCapital признана незаконной. Пострадало не менее 700 человек — НБУ

Национальный банк сообщил о нелегальной схеме кредитования, реализуемой онлайн-сервисом BitCapital. Компания маскировала гривневые ссуды под кредиты в криптовалюте Tether (USDT). Пострадали не менее 700 человек. Об этом говорится в релизе регулятора.

Национальный банк сообщил о нелегальной схеме кредитования, реализуемой онлайн-сервисом BitCapital.
Фото: depositphotos

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Подробности

Нацбанк получил более 700 обращений от граждан, ставших клиентами незаконной схемы кредитования через вебсайт сервиса «BitCapital», на котором была размещена информация о юридическом лице-нерезиденте поставщике услуг на сервисе «BitCapital», а именно Golden Interest Group Limited.

«В обращениях потребители жалуются на высокие процентные ставки, неправомерные начисления по кредиту, агрессивную и откровенно нецивилизованную политику взыскания долгов и полную непрозрачность условий кредитования. Особенно уязвимы оказались социально незащищенные группы населения, а также военнослужащие, которым компания отказывала в льготе агрессивно взимала задолженность», — говорится в сообщении.

Проведенная проверка, которая, в том числе, заключалась в глубинном анализе договоров и раскрытии информации на онлайн-ресурсе сервиса «BitCapital», выявила системные нарушения законодательства Украины, а именно:

  • превышение предельной дневной процентной ставки;
  • несоблюдение законодательства о защите прав потребителей в части требований к договорам и отражение полной стоимости кредита;
  • информационную непрозрачность и введение в заблуждение об условиях кредита;
  • отсутствие обязательной информации к раскрытию на вебсайте и т. д.

Следует подчеркнуть, что выявленные нарушения свидетельствуют о противоправности деятельности Golden Interest Group Limited и соответствующего сервиса «BitCapital». Сервис фактически создан для предоставления кредитов физическим лицам вне правового поля Украины и надзора регулятора.

Учитывая вышеупомянутые факты, Национальный банк принял решение о признании в сделках, заключаемых на сервисе «BitCapital», наличии признаков финансовой услуги по предоставлению средств в кредит.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 2

+
+15
nitrolog
nitrolog
5 февраля 2025, 9:30
#
Не розумію, спочатку ти йдеш в контору брати гроші де «повна непрозорість умов кредитування та високі проценти», а потім на це жалієшся?))
а не ходити до них варіантів же не було звісно
+
0
MAXAOH
MAXAOH
5 февраля 2025, 10:06
#
Это традиционная украинская забава! Набрать кредитов, а потом кричать ПАМАГИТЕЕЕЕ!!!)))
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