Золото достигло нового рекорда на фоне обострения торговой войны

Цены на золото достигли нового рекордного уровня, поднявшись почти на 1% в ходе предыдущей сессии, поскольку новый виток торговой войны между США и Китаем вызвал спрос на безопасные активы, пишет Yahoo.

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Что известно

В среду спотовая цена на золото достигла исторического максимума на уровне $2 866 за унцию, а апрельские фьючерсы отметили новый пик на $2 892, впервые в истории вплотную приблизившись к отметке $2 900.

Трамп ввел 10%-ный тариф на китайский импорт днем ранее, что вызвало оперативные ответные меры со стороны Пекина.

Ответ Китая был относительно сдержанным по сравнению с первым сроком Трампа, когда Пекин ответил тарифами, почти равными американским, но все равно остается много опасений по поводу влияния новой торговой войны на две крупнейшие мировые экономики.

Добавив неопределенности, Трамп предложил, чтобы США приняли на себя контроль над сектором Газа и взяли на себя ответственность за реконструкцию разрушенной войной территории, на пресс-конференции с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Дополнительную поддержку золоту оказывает отступление доллара, который снижается вторую сессию подряд. Отчасти USD отыгрывает вчерашний отчет из США, который указал на постепенное охлаждение рынка труда. Индекс доллара торговался у отметки 107,63, снижаясь на 0,34% по состоянию на 10:51. В начале недели котировки в моменте приближались к уровню 110,00.