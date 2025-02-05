Украина получит в текущем году от Британии 282 миллиона фунтов. Из них 55 миллионов — сегодня

Общая сумма невоенной поддержки Украины со стороны Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в 2024−205 годах составит GBP282 млн ($352 млн), из них GBP55 млн ($69 млн) будет выделено в среду во время визита министра иностранных дел Великобритании, пишет «Интерфакс-Украина».

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«Поддержка, о которой было объявлено сегодня, базируется на значительных результатах Великобритании как ведущего двустороннего донора, который выделил GBP977 млн на поддержку, включая GBP477 млн гуманитарной помощи Украине и региону с начала полномасштабного вторжения. Мы предоставим GBP282 млн на 2024−2025 год поддержку», — говорится в сообщении.

«Поддерживая частный сектор Украины и устойчивость малого и среднего бизнеса новая программа восстановления экономики, объявленная премьер-министром в рамках 100-летнего партнерства, получит 10 миллионов фунтов стерлингов, чтобы помочь обновить, перестроить и реформировать экономику Украины для будущего», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми находится со вторым официальным визитом в Киеве.

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«Мы полны решимости поставить Украину в сильнейшую возможную позицию как в ее борьбе с россией, так и за ее пределами, с нашими долгосрочными отношениями, укрепленными100-летним партнерством… Обеспечение изменений дома на фоне все более нестабильного мира означает, что мы должны укрепить устойчивость».