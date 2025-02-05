Украина получит в текущем году от Британии 282 миллиона фунтов. Из них 55 миллионов — сегодня

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

5 февраля 2025, 12:51 Читати українською

Украина получит в текущем году от Британии 282 миллиона фунтов. Из них 55 миллионов — сегодня

Общая сумма невоенной поддержки Украины со стороны Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в 2024−205 годах составит GBP282 млн ($352 млн), из них GBP55 млн ($69 млн) будет выделено в среду во время визита министра иностранных дел Великобритании, пишет «Интерфакс-Украина».

Общая сумма невоенной поддержки Украины со стороны Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в 2024−205 годах составит GBP282 млн ($352 млн), из них GBP55 млн ($69 млн) будет выделено в среду во время визита министра иностранных дел Великобритании, пишет «Интерфакс-Украина».► Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новостиПодробности«Поддержка, о которой было объявлено сегодня, базируется на значительных результатах Великобритании как ведущего двустороннего донора, который выделил GBP977 млн на поддержку, включая GBP477 млн гуманитарной помощи Украине и региону с начала полномасштабного вторжения.
Фото: espreso.tv

► Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Подробности

«Поддержка, о которой было объявлено сегодня, базируется на значительных результатах Великобритании как ведущего двустороннего донора, который выделил GBP977 млн на поддержку, включая GBP477 млн гуманитарной помощи Украине и региону с начала полномасштабного вторжения. Мы предоставим GBP282 млн на 2024−2025 год поддержку», — говорится в сообщении.

«Поддерживая частный сектор Украины и устойчивость малого и среднего бизнеса новая программа восстановления экономики, объявленная премьер-министром в рамках 100-летнего партнерства, получит 10 миллионов фунтов стерлингов, чтобы помочь обновить, перестроить и реформировать экономику Украины для будущего», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми находится со вторым официальным визитом в Киеве.

Читайте также: Украина и Великобритания подписали соглашение о 100-летнем партнерстве

«Мы полны решимости поставить Украину в сильнейшую возможную позицию как в ее борьбе с россией, так и за ее пределами, с нашими долгосрочными отношениями, укрепленными100-летним партнерством… Обеспечение изменений дома на фоне все более нестабильного мира означает, что мы должны укрепить устойчивость».

🕵️ Мы создали небольшой опрос, чтобы узнать больше о наших читателях.

💛💙 Ваши ответы помогут нам стать лучшими, уделять больше внимания темам, которые вам интересны.

🤗 Будем благодарны, если вы найдете минутку, чтобы ответить на наши вопросы .

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 3

+
0
MAXAOH
MAXAOH
5 февраля 2025, 13:11
#
Супер!
+
0
Я_ __
Я_ __
5 февраля 2025, 13:17
#
Тепер залишається чекати новин про те, що черговий депутат купив собі майбах чи квартиру десь в центрі Києва
+
0
MAXAOH
MAXAOH
5 февраля 2025, 13:28
#
Есть аргументация или это ваши фантазии?
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 6 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами