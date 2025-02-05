Сотрудников USAID по всему миру отправят в административный отпуск

Весь наемный персонал Агентства США по международному развитию (USAID) по всему миру с 7 февраля отправляется в административный отпуск. Об этом сообщается на сайте USAID.

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Исключением станет только часть персонала, ответственная за выполнение критически важных функций, основного руководства и специально определенных программ.

«Основной персонал, который, как ожидается, продолжит работу, будет проинформирован руководством Агентства до 15:00 четверга, 6 февраля (08:00 по киевскому времени, — ред.)», — говорится в сообщении.

Для персонала, работающего за пределами США, USAID совместно с Государственным департаментом готовит план возвращения в страну в течение 30 дней. При этом контракты с государственными служащими и международными специалистами, «не признанные основными», расторгнут.

Читайте также: USAID был крупнейшим донором Минцифры

«Агентство будет рассматривать исключения в каждом конкретном случае и продлить срок возврата на основе личных или семейных затруднений, мобильности или безопасности или других причин», — добавили в USAID.

Читайте также: Финансирование USAID: В 2024 году Украина получила почти $5,5 миллиарда

Напомним

20 января в день инаугурации президент США Дональд Трамп заморозил инициативы USAID на 90 дней. Politico сообщало, что USAID могут лишить независимости и передать под контроль госдепартаменту.

3 февраля Илон Маск, возглавляющий департамент эффективности правительства США (DOGE), сообщил о начале ликвидации Агентства по международному развитию США.

После чего Трамп назначил государственного секретаря Марко Рубио и.о. администратора Агентства США по международному развитию (USAID).