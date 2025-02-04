Канада и Мексика договорились об отсрочке введения пошлин США: как реагирует рынок
Трамп дал отсрочку Канаде и Мексике, Минфин привлек 13 млрд от продажи облигаций: главное за вторник
Основные американские фондовые индексы восстанавливаются на фоне того, что Мексика и Канада договорились с Дональдом Трампом об отсрочке пошлин. Индекс S&P 500 возобновился до 6000 пунктов, после проседания до 5924 пунктов. Nasdaq 100 вырос до 21 400 пунктов, после падения до 21 013 пунктов.
Возвращение к паритету евро и доллара 2025-го практически неизбежно — Bloomberg
После заявления президента США Дональда Трампа о том, что тарифы на импорт из Европейского Союза будут введены, евро упал более чем на 2% до $1,0141 — минимального уровня с ноября 2022 года.
Минфин привлек более 13 миллиардов от продажи облигаций
Министерство финансов 4 февраля на аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в государственный бюджет 13,18 млрд грн в эквиваленте, что на 6,95 млрд грн больше, чем на прошлой неделе — 6,23 млрд грн.
Частные инвесторы сокращают вложения в ОВГЗ: что происходит
С начала полномасштабного вторжения инвестиции граждан в ОВГЗ стремительно росли. Этому способствовала высокая доходность бумаг и желание людей поддержать государство в тяжелое время. Однако в январе объем портфеля физлиц в государственных бумагах сократился. Почему это происходит, действительно ли граждане разочаровались в облигациях, разбирался «Минфин».
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