Канада и Мексика договорились об отсрочке введения пошлин США: как реагирует рынок

Основные американские фондовые индексы восстанавливаются на фоне того, что Мексика и Канада договорились с Дональдом Трампом об отсрочке пошлин. Об этом свидетельствуют данные торгов.

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Рынок

Индекс S&P 500 возобновился до 6000 пунктов, после проседания до 5924 пунктов. Nasdaq 100 вырос до 21 400 пунктов, после падения до 21 013 пунктов.

Впрочем, после объявления Китаем введения пошлин для США рынок вновь начал корректироваться.

Мексика

Трамп заявил, что отложил введение новых пошлин на мексиканские товары после того, как Мексика согласилась усилить контроль на своей северной границе.

Главный рыночный аналитик Interactive Brokers Стив Сосник отметил, что это «повышает шансы на уступки по переговорам с Канадой, Китаем или обеими странами».

«Для рынков обнадеживающе, что есть определенная пауза, поэтому они отреагировали ростом», — пояснил он.

Канада

И.о. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо впервые объявил о 30-дневной паузе на введение Вашингтоном торговых пошлин. Трамп подтвердил это:

«Канада согласилась обеспечить безопасность северной границы и наконец покончить со смертоносным злом наркотиков, таких как фентанил, которые проникают в нашу страну, убивая сотни тысяч американцев и разрушая их семьи и общины по всей стране», — написал он.

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