Ryanair планирует вернуться в Украину после того, как Трамп пообещал прекратить войну

Ирландский лоукостер Ryanair разрабатывает планы по возобновлению полетов в Украину на фоне роста надежды, что президент США Дональд Трамп сможет положить конец войне с россией. Об этом исполнительный директор авиакомпании Майкл О'Лири рассказал британскому изданию The Telegraph.

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По его словам, Ryanair разрабатывает план, который позволит начать полеты в течение четырех-шести недель после окончания войны.

«Я очень надеюсь, что это произойдет в этом году. Я думаю, что одним из дел, которое Трамп, как я надеюсь, может осуществить, будет скорейшее решение вопроса о незаконном вторжении россии в Украину», — сказал он.

Ryanair планирует открыть около 24 маршрутов в Киев и Львов, но для этого требуется официальная договоренность о прекращении боевых действий, чтобы удовлетворить требования Агентства по авиационной безопасности Европейского Союза (EASA).

«В конце концов, для этого понадобится определенное прекращение огня, потому что EASA не позволит никому летать там, если у них нет какой-то разумной уверенности, что там не будут летать ракеты», — отметил О'Лири.

Он отметил, что аэропорты в Киеве и Львове технически готовы к работе, а их инфраструктура поддерживается в надлежащем состоянии. В то же время возобновление сообщения с Одессой может занять больше времени из-за существенного уровня повреждений, в то время как некоторые аэропорты на востоке и юге Украины фактически разрушены, в том числе и аэропорт в Херсоне, куда раньше летал Ryanair, добавил О'Лири.

Он также предположил, что поезда не были бы практическим способом возвращения домой для миллионов уехавших в Европу украинцев.

«Было много волнений по возобновлению рейсов. Будут огромные потоки трафика даже в первые дни от воссоединения друзей и семей и огромных объемов входящих инвестиций в восстановление экономики. Мы будем в этом центре», — добавил директор Ryanair.

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Напомним

Летом 2023 года О'Лири заявлял, что Украина работает с экспертами Израиля по опыту полетов гражданской авиации в условиях возможных атак беспилотников, ракет и т. д.

Тогда планировалось, что первые авиарейсы из Украины запустят до конца 2023 года из трех городов, но этого не произошло.