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4 февраля 2025, 15:48 Читати українською

В Нидерландах нашли работу 59% украинских беженцев

В Нидерландах 59% украинцев, выехавших из страны из-за полномасштабного вторжения России в Украину, уже работают. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Центральное статистическое бюро (CBS).

В Нидерландах 59% украинцев, выехавших из страны из-за полномасштабного вторжения России в Украину, уже работают.
Фото: freepik.com

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«Почти 6 из 10 украинских беженцев уже работают», — говорится в сообщении.

Как отмечается, украинцы все чаще трудоустраиваются в Нидерландах.

По состоянию на 1 ноября 2024 года, 59% из более 92 тысяч человек в возрасте от 15 до 65 лет с украинским гражданством были трудоустроены в Нидерландах. Это больше, чем годом ранее: по состоянию на 1 ноября 2023 года доля таких работников составила 55%.

Отмечается, что украинцам, прибывшим в Нидерланды после полномасштабного вторжения России в конце февраля 2022 года, не требуется дополнительное разрешение на работу по трудоустройству.

Украинцы, бежавшие от войны, имеют особый правовой статус по сравнению с другими соискателями убежища, которые обычно не могут работать в течение первых шести месяцев пребывания в стране.

Чаще всего трудоустраивались украинцы от 25 до 45 лет. Мужчины работали так же часто, как женщины.

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Большинство украинцев работали как временные работники (38%), по вызову (24%) или имели другие временные трудовые договоры (29%). Более половины работали полный день (35 часов или больше в неделю): 53%. 15% работало 30−35 часов.

Где работают украинцы

Большинство украинцев работали в сфере деловых услуг (50%). К данной области относятся агентства временного трудоустройства. Кроме деловых услуг, достаточно большое количество украинцев работало в торговле, сфере транспорта и гостиничных услуг (32%).

В течение 2022 и 2023 годов уменьшалась доля тех, кто работал как временный работник и/или в области деловых услуг. В 2024 году этот показатель оставался стабильным. Однако увеличилась доля тех, кто имел бессрочный трудовой договор с 5% в ноябре 2023 года до 9% через год.

Напомним

«Минфин» писал, что в Германии все больше украинских беженцев стало устраиваться на работу. Об этом заявил министр труда Германии Губертус Гайль.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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