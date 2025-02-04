Китай ответил Трампу пошлинами на нефть, СПГ и уголь из США

Китай ввел 10-процентную пошлину на импорт нефти и сельскохозяйственной техники и 15-процентную пошлину на уголь и сжиженный природный газ (СПГ), импортируемые из США. Об этом сообщил китайский Минфин.

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Что известно

Пекин ввел экспортный контроль материалов, содержащих вольфрам, теллур, рутений, молибден, а также добавил несколько компаний в реестр ненадежных: PVH (владеет Calvin Klein) и Illumina.

Кроме того, начато расследование в отношении Google на предмет предполагаемых нарушений антимонопольного законодательства.

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Bloomberg предполагает, что претензии Китая к Google могут касаться операционной системы Android, браузера Chrome либо онлайн-рекламы, и называет расследование скорее символическим шагом, поскольку корпорация покинула китайский рынок в 2010-м в связи с конфликтом с правительством, а бизнес в республике ограничен в основном рекламой местных фирм.

Пекин объявил об ответных мерах после вступления в силу решения президента США Дональда Трампа ввести 10-процентные пошлины на всю китайскую продукцию.

Трамп накануне, 3 февраля, рассказал о планах созвониться с китайским председателем Си Цзиньпинем, пока точных данных о дате их разговора нет.

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Республиканец планировал ввести аналогичные меры против других крупнейших торговых партнеров — Канады и Мексики, но пошлины удалось отсрочить после переговоров сторон.