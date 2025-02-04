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4 февраля 2025, 9:13 Читати українською

Китай ответил Трампу пошлинами на нефть, СПГ и уголь из США

Китай ввел 10-процентную пошлину на импорт нефти и сельскохозяйственной техники и 15-процентную пошлину на уголь и сжиженный природный газ (СПГ), импортируемые из США. Об этом сообщил китайский Минфин.

Китай ввел 10-процентную пошлину на импорт нефти и сельскохозяйственной техники и 15-процентную пошлину на уголь и сжиженный природный газ (СПГ), импортируемые из США.
Фото: depositphotos

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Что известно

Пекин ввел экспортный контроль материалов, содержащих вольфрам, теллур, рутений, молибден, а также добавил несколько компаний в реестр ненадежных: PVH (владеет Calvin Klein) и Illumina.

Кроме того, начато расследование в отношении Google на предмет предполагаемых нарушений антимонопольного законодательства.

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Bloomberg предполагает, что претензии Китая к Google могут касаться операционной системы Android, браузера Chrome либо онлайн-рекламы, и называет расследование скорее символическим шагом, поскольку корпорация покинула китайский рынок в 2010-м в связи с конфликтом с правительством, а бизнес в республике ограничен в основном рекламой местных фирм.

Пекин объявил об ответных мерах после вступления в силу решения президента США Дональда Трампа ввести 10-процентные пошлины на всю китайскую продукцию.

Трамп накануне, 3 февраля, рассказал о планах созвониться с китайским председателем Си Цзиньпинем, пока точных данных о дате их разговора нет.

Читайте также: Мексика и Канада отвечают США своими пошлинами, Китай обращается в ВТО

Республиканец планировал ввести аналогичные меры против других крупнейших торговых партнеров — Канады и Мексики, но пошлины удалось отсрочить после переговоров сторон.

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🤗 Будем благодарны, если вы найдете минутку, чтобы ответить на наши вопросы.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 3

+
+15
Три літри
Три літри
4 февраля 2025, 9:47
#
Буде смішно якщо Сі відправить Трампа за кораблем і той буде змушений відмінити мита в односторонньому порядку
+
+15
gorobezus
gorobezus
4 февраля 2025, 11:31
#
Не те США уже, не т. е. Их уже никто особо не боится, особенно после того как включили заднюю с Мексикой и Канадой. Про отсутствие помощи саудитам в разборках с Йеменом вообще промолчу, а ведь основное условие существования нефтебакса — защита от подобного, и поэтому ОПЭК все инициативы США будет сливать, а внутренняя добыча энергоресурсов больше озабочена восстановлением доверия перед инвесторами, чем увеличением добычи, низкие цены им тоже не в кайф. Да и с нами промашка вышла, если бы со старта войны дали все необходимое, то к концу 2022 русские бы получили люлей и глядишь бы война закончилась на наших условиях. Но произошло то что произошло.
+
0
Три літри
Три літри
4 февраля 2025, 11:55
#
Натрапив на чудовий кліп від аматорів, так би мовити «частушки».

https://youtu.be/gn6uejHz_vI

А коли послухаєте то зверніть увагу на дату коли це було записано
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