Мексика и США достигли временного соглашения: Трамп откладывает пошлины

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум заявила, что США отложат введение 25% пошлин на мексиканские товары на месяц после «хорошего разговора» с президентом Дональдом Трампом. Об этом сообщает BBC.

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Основные договоренности

Мексика обязалась усилить охрану границы с США, развернув 10 тысяч военнослужащих Национальной гвардии. Их главной целью будет борьба с наркотрафиком, в частности, с фентанилом, который является одной из главных проблем для Трампа.

Со своей стороны США пообещали работать над прекращением контрабанды высокомощного оружия в Мексику.

Контекст торговой войны

Ранее Трамп подписал указы о введении дополнительных пошлин на товары из Канады, Мексики и Китая, что стало началом новой торговой войны. В ответ Канада объявила о введении 25% тарифов на ряд американских товаров, а Китай планирует обжаловать решение Трампа во Всемирной торговой организации (ВТО).

Реакция рынков

Глобальные финансовые рынки отреагировали на новость о пошлинах снижением в понедельник, 3 февраля. Это свидетельствует о беспокойстве инвесторов о последствиях торговой войны для мировой экономики.

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