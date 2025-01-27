ШИ-чат DeepSeek переворачивает рынки, госдолг Украине растет: главное за понедельник

Индекс S&P 500 выдал лучшую первую неделю нового президента с начала правления Рональда Рейгана в 1985 году. Рынки положительно отреагировали на первые дни президентства Дональда Трампа: отсутствие новостей о повышении пошлин успокоило инвесторов, а объявление о крупных инвестициях в искусственный интеллект поддержало акции технологических компаний. Однако к утру понедельника все это было забыто.

По итогам 2024 года государственный долг достиг почти 7 триллионов гривен

На 31 декабря 2024 года государственный и гарантированный государством долг составил 6 980,9 млрд грн, в валютном эквиваленте — $166,1 млрд. За 2024 год государственный долг увеличился: в гривне на 26,5% (+1461 млрд грн), в валютном эквиваленте на 14,3% (+$20,7 млрд).

Накопительные пенсии в Украине: В Минсоцполитики рассказали, когда введут

Законодательную базу для внедрения накопительной пенсионной системы в Украине планируют принять в 2025 году, а начать первые накопления в 2026 году.

ЕС, Дания и Литва создали Фонд поддержки интеграции Украины в ЕС с бюджетом 14 миллионов евро

ЕС, Дания и Литва запустили программу «Ukraine2EU — Фонд поддержки интеграции Украины в ЕС». Ее общий бюджет, сформированный учредителями, составит 14 млн евро. Программа будет способствовать управлению и координации процессов вступления в ЕС, гармонизации украинского законодательства с европейским, расширению доступа к экспертизе в области права ЕС, будет поддерживать и укреплять потенциал ключевых украинских институтов, задействованных в процессе евроинтеграции, а также обеспечивать информирование общественности о процессе присоединения Украины к Объ единение.