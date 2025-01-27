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27 января 2025, 20:00 Читати українською

ШИ-чат DeepSeek переворачивает рынки, госдолг Украине растет: главное за понедельник

Китайский аналог ChatGPT переворачивает рынки США и Европы

Индекс S&P 500 выдал лучшую первую неделю нового президента с начала правления Рональда Рейгана в 1985 году. Рынки положительно отреагировали на первые дни президентства Дональда Трампа: отсутствие новостей о повышении пошлин успокоило инвесторов, а объявление о крупных инвестициях в искусственный интеллект поддержало акции технологических компаний. Однако к утру понедельника все это было забыто.

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Накопительные пенсии в Украине: В Минсоцполитики рассказали, когда введут

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ЕС, Дания и Литва создали Фонд поддержки интеграции Украины в ЕС с бюджетом 14 миллионов евро

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Источник: Минфин
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