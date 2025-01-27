Накопительные пенсии в Украине: В Минсоцполитики рассказали, когда введут

Законодательная база для внедрения накопительной пенсионной системы в Украине планируется принять в 2025 году, а начать первые накопления — в 2026 году. Об этом сообщила министр соцполитики Оксана Жолнович во время пресс-конференции.

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Что известно

Законопроект о накопительной пенсионной системе уже разработан Кабинетом министров.

«Мы уже провели первый раунд согласования со всеми центральными органами исполнительной власти. Сейчас сводим к концу оговорки, которые были высказаны, согласовываем цифры с Министерством финансов. Я убеждена, что в ближайшие месяцы он будет внесен в Верховную Раду для того, чтобы мы ввели законодательную базу в этом году и начали техническую подготовку», — подчеркнула Жолнович.

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По ее словам, сейчас идет работа над тем, чтобы накопительная пенсионная система не была невыгодной, ведь часть отчислений граждан идет на административные расходы.

Чтобы снизить расходы на администрирование, по словам министерши, нужно разработать качественные ИТ-сервисы.

Таким образом, в 2025 году планируется внедрить законодательную базу для внедрения накопительной пенсионной системы, разработать ИТ-систему и проработать экономный и эффективный концепт Государственного накопительного фонда, а первые накопления могут начать в 2026 году.

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