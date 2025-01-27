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27 января 2025, 16:01 Читати українською

Накопительные пенсии в Украине: В Минсоцполитики рассказали, когда введут

Законодательная база для внедрения накопительной пенсионной системы в Украине планируется принять в 2025 году, а начать первые накопления — в 2026 году. Об этом сообщила министр соцполитики Оксана Жолнович во время пресс-конференции.

Законодательная база для внедрения накопительной пенсионной системы в Украине планируется принять в 2025 году, а начать первые накопления — в 2026 году.
Фото: depositphotos

►Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Что известно

Законопроект о накопительной пенсионной системе уже разработан Кабинетом министров.

«Мы уже провели первый раунд согласования со всеми центральными органами исполнительной власти. Сейчас сводим к концу оговорки, которые были высказаны, согласовываем цифры с Министерством финансов. Я убеждена, что в ближайшие месяцы он будет внесен в Верховную Раду для того, чтобы мы ввели законодательную базу в этом году и начали техническую подготовку», — подчеркнула Жолнович.

Читайте также: В Раде зарегистрировали законопроект о накопительных пенсиях

По ее словам, сейчас идет работа над тем, чтобы накопительная пенсионная система не была невыгодной, ведь часть отчислений граждан идет на административные расходы.

Чтобы снизить расходы на администрирование, по словам министерши, нужно разработать качественные ИТ-сервисы.

Таким образом, в 2025 году планируется внедрить законодательную базу для внедрения накопительной пенсионной системы, разработать ИТ-систему и проработать экономный и эффективный концепт Государственного накопительного фонда, а первые накопления могут начать в 2026 году.

Читайте: Почему «накопительную пенсию» не стоит вводить сейчас

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 2

+
+30
Я_ __
Я_ __
27 января 2025, 16:35
#
«Накопичувальні пенсії в Україні: В Мінсоцполітики розповіли, коли запровадять»

І на кого ця параша розрахована? Молодь швидше розбереться з особистими фінансами і самостійно продумає своє майбутнє інвестуючи.

Всі ці пенсійні фонди, накопичувальні пенсії - це параша, вижити на пенсію в Україні неможливо, то вони думають, що хтось розраховує на пенсію?) Замсоцполітики Дар’я Марчак не так давно розповідала, що молоді не варто розраховувати на пенсію в Україні і треба відкладати та інвестувати кошти, їй звісно зручно про це розповідати, особливо якщо відкрити її декларацію)
+
0
bosyak
bosyak
27 января 2025, 17:04
#
«Щоб зменшити витрати на адміністрування, за словами міністерки, потрібно розробити якісні ІТ-сервіси» — якщо можна зменшити витрати на адміністрування, то може і взагалі прибрати адміністрування, бо це ж не державні кошти. Тоді нахіба оці всі танці?
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