ЕС, Дания и Литва создали Фонд поддержки интеграции Украины в ЕС с бюджетом 14 миллионов евро

ЕС, Дания и Литва запустили программу «Ukraine2EU — Фонд поддержки интеграции Украины в ЕС». Ее общий бюджет, сформированный учредителями, составит 14 млн евро . Об этом написал в телеграм-канале глава Налогового комитета В Р Данило Гетманцев.

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Что известно

Программа будет способствовать управлению и координации процессов вступления в ЕС, гармонизации украинского законодательства с европейским, расширению доступа к экспертизе в области права ЕС, будет поддерживать и укреплять потенциал ключевых украинских институций, задействованных в процессе евроинтеграции, а также обеспечивать информирование общественности о процессе присоединения Украины к Объединению.

Программа, которая будет реализована Литовским центральным агентством управления проектами CPVA (Lithuanian Central Programme Management Agency), рассчитана на 2025−2027 годы.

«Рассчитываем открыть первые кластеры переговорной рамки уже в ближайшие месяцы, а во второй половине 2025 года, во время председательства Дании в Европейском Союзе, которая подчеркнула, что расширение ЕС будет приоритетом ее президента, планируем сделать еще больше в этом направлении», — написал Гетманцев.