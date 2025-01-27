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27 января 2025, 13:23 Читати українською

ЕС, Дания и Литва создали Фонд поддержки интеграции Украины в ЕС с бюджетом 14 миллионов евро

ЕС,Дания и Литва запустили программу «Ukraine2EU — Фонд поддержки интеграции Украины в ЕС». Ее общий бюджет, сформированный учредителями, составит 14 млн евро. Об этом написал в телеграм-канале глава Налогового комитета В Р Данило Гетманцев.

ЕС, Дания и Литва запустили программу «Ukraine2EU — Фонд поддержки интеграции Украины в ЕС».

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Что известно

Программа будет способствовать управлению и координации процессов вступления в ЕС, гармонизации украинского законодательства с европейским, расширению доступа к экспертизе в области права ЕС, будет поддерживать и укреплять потенциал ключевых украинских институций, задействованных в процессе евроинтеграции, а также обеспечивать информирование общественности о процессе присоединения Украины к Объединению.

Программа, которая будет реализована Литовским центральным агентством управления проектами CPVA (Lithuanian Central Programme Management Agency), рассчитана на 2025−2027 годы.

«Рассчитываем открыть первые кластеры переговорной рамки уже в ближайшие месяцы, а во второй половине 2025 года, во время председательства Дании в Европейском Союзе, которая подчеркнула, что расширение ЕС будет приоритетом ее президента, планируем сделать еще больше в этом направлении», — написал Гетманцев.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Три літри
Три літри
27 января 2025, 13:34
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Очікую на ще один коментар фінансового генія зі Швейцарії про марне витрачання українських грошей.
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