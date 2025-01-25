Третьякова рассказала, какие проекты в Украине заморозило USAID

USAID заморозило несколько проектов в Украине, включая поддержку школ, медицинскую помощь. Об этом сообщила Глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова в Facebook. Такое решение приняли после указа Дональда Трампа об остановке помощи иностранным государствам.

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«Офицеры USAID, ответственные за проекты в Украине, получили распоряжение прекратить все работы», — пишет она со ссылкой на Reuters.

В список замороженных проектов также попали, кроме вышеперечисленного, экстренная помощь матерям и вакцинация детей.

В общем, решение о продлении, изменении или прекращении программ будет принимать госсекретарь США Марко Рубио по завершении 85-дневного пересмотра. До этого времени он может утверждать исключения.

По данным меморандума, Рубио уже выдал разрешение на экстренную продовольственную помощь.

Подробности

Это происходит на фоне значительного потока гуманитарной помощи в Сектор Газа после перемирия между Израилем и палестинской группировкой ХАМАС, а также из-за голода в Судане и других регионах мира.

В документе также говорится, что Рубио одобрил исключения для финансирования военных нужд Израиля и Египта, а также для административных расходов, в том числе заработной платы, необходимой для реализации военных программ.

Справка

USAID (Агентство США по международному развитию) является одним из главных источников американского финансирования в Украине, включая военную помощь.