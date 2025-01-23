Минфин - Курсы валют Украины

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23 января 2025, 20:00 Читати українською

Главное за четверг: Ставка НБУ, «Быстрые» ФОПы и зачем Трампу свой мемкоин

НБУ повысил учетную ставку до 14,5%

Правление Национального банка приняло решение повысить учетную ставку до 14,5% годовых. Об этом заявил глава НБУ Андрей Пышный во время брифинга по монетарной политике.

«Быстрые» ФОПы: почему в Украине массово закрывается и открывается бизнес

В Украине массово выходят из бизнеса физлица-предприниматели. По данным YourControl.Market, за прошлый год прекратили существование почти 210 тысяч ФЛП, что превысило показатели 2023 года на 32%. Как утверждают аналитики, это своеобразный антирекорд за последние пять лет.

$TRUMP: зачем новому президенту США свой мемкоин и можно ли на нем заработать

Созданный Дональдом Трампом несколько дней назад мемкоин вплотную приблизился к первой десятке крупнейших по капитализации криптовалют.

Реалии 2025: Трамп, доллар, войны и мировая экономика (видео)

Финансовый аналитик Алексей Козырев говорит о первых шагах Трампа и влиянии его политики на Украину. Также, в видео прогноз курса валют на период с 23 по 29 января 2025 года.

Уровень безработицы в Украине на историческом минимуме: сколько на самом деле людей не работают

Работодатели твердят о дефиците кадров, украинцы жалуются, что не могут найти хорошую работу, согласно официальным данным, уровень безработицы упал до исторического минимума.

Источник: Минфин
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