Услуга брака онлайн снова доступна в «Дие»

В приложении «Дия» возобновили услугу брака онлайн после масштабной кибератаки на украинские госреестры. Об этом сообщает прессслужба «Дии».

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«ЗАГС возобновил реестры, поэтому „Дия“ снова принимает заявки на женитьбу онлайн. Вся регистрация брака снова доступна без очередей, бумаг и независимо от расстояния», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в случае, если брак в «Дие» запланировали на даты, когда сервис не работал, брак зарегистрируют в «Дие» вне очереди.

С начала запуска услуги полтора миллиона украинцев и украинок сделали предложение друг другу, а более 1 000 пар поженились.

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Напомним

«Минфин» писал, что услуга «єВідновлення» также вернулась в «Дию». Украинцы снова могут подавать заявки на компенсацию поврежденного или разрушенного жилья в приложении.

Ранее на портале «Дия» возобновили услугу закрытия ФОП.

19 декабря 2024 года российские хакеры осуществили самую масштабную внешнюю кибератаку на госреестры Украины. Была приостановлена работа Единых и Государственных реестров, находящихся в компетенции Министерства юстиции.