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22 января 2025, 20:00 Читати українською

Первые указы Трампа, NVIDIA опередила Apple: главное за среду

Первые указы Трампа: как они повлияют на США, Украину и мир

Сразу после инаугурации новый Президент США Дональд Трамп вооружился ручкой и принялся подписывать свои первые указы. Еще заранее он пообещал, что «станет диктатором на один день», чтобы ввести необходимые, по его мнению, изменения. Подписанные Трампом документы занимают на сайте Белого Дома пять страниц. Минфин проанализировал последствия этих решений.

Крупный бизнес США с оптимизмом ожидает перемен от администрации Трампа

Руководители крупных американских компаний и финансовых учреждений выразили оптимистичные ожидания от экономической повестки дня, озвученной новой командой президента США Дональда Трампа.

NVIDIA снова стала самой дорогой компанией мира, обогнав Apple

NVIDIA снова стала самой дорогой компанией мира, обогнав Apple. На торгах в США акции NVIDIA выросли на 2,24%, ее капитализация составила около $3,45 трлн. В то же время, акции Apple упали на 3,17%, и ее стоимость снизилась примерно до $3,35 трлн.

В МХП заявили о хакерской атаке. Часть ИТ-инфраструктуры не работает

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Источник: Минфин
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