Первые указы Трампа, NVIDIA опередила Apple: главное за среду
Сразу после инаугурации новый Президент США Дональд Трамп вооружился ручкой и принялся подписывать свои первые указы. Еще заранее он пообещал, что «станет диктатором на один день», чтобы ввести необходимые, по его мнению, изменения. Подписанные Трампом документы занимают на сайте Белого Дома пять страниц. Минфин проанализировал последствия этих решений.
Крупный бизнес США с оптимизмом ожидает перемен от администрации Трампа
Руководители крупных американских компаний и финансовых учреждений выразили оптимистичные ожидания от экономической повестки дня, озвученной новой командой президента США Дональда Трампа.
NVIDIA снова стала самой дорогой компанией мира, обогнав Apple
NVIDIA снова стала самой дорогой компанией мира, обогнав Apple. На торгах в США акции NVIDIA выросли на 2,24%, ее капитализация составила около $3,45 трлн. В то же время, акции Apple упали на 3,17%, и ее стоимость снизилась примерно до $3,35 трлн.
В МХП заявили о хакерской атаке. Часть ИТ-инфраструктуры не работает
В ночь на 22 января была совершена масштабная хакерская атака на компанию МХП, сообщила прессслужба пищевого и агротехнического холдинга 22 января. Часть ИТ-инфраструктуры МХП на данный момент не работает, поэтому отгрузка продукции происходит в ограниченном режиме.
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