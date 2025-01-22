Первые указы Трампа, NVIDIA опередила Apple: главное за среду

Сразу после инаугурации новый Президент США Дональд Трамп вооружился ручкой и принялся подписывать свои первые указы. Еще заранее он пообещал, что «станет диктатором на один день», чтобы ввести необходимые, по его мнению, изменения. Подписанные Трампом документы занимают на сайте Белого Дома пять страниц. Минфин проанализировал последствия этих решений.

Крупный бизнес США с оптимизмом ожидает перемен от администрации Трампа

Руководители крупных американских компаний и финансовых учреждений выразили оптимистичные ожидания от экономической повестки дня, озвученной новой командой президента США Дональда Трампа.

NVIDIA снова стала самой дорогой компанией мира, обогнав Apple