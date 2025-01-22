В ночь на 22 января была совершена масштабная хакерская атака на компанию МХП, сообщила пресс-служба пищевого и агротехнического холдинга 22 января.
В МХП заявили о хакерской атаке. Часть ИТ-инфраструктуры не работает
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Что известно
Часть ИТ-инфраструктуры МХП на данный момент не работает, поэтому отгрузка продукции происходит в ограниченном режиме.
Предприятия МХП продолжают работать, но с изменениями в процессах. Сеть магазинов «Мясомаркет» и «Пища Свежая», заведения «Doner Маркет» работают и продолжают обслуживать клиентов.
Команда МХП работает над тем, чтобы возобновить работу ИТ-системы как можно скорее.
Напомним
«Минфин» писал, что 19 декабря 2024 года российские хакеры осуществили самую масштабную внешнюю кибератаку на госреестры Украины. Была приостановлена работа Единых и Государственных реестров, находящихся в компетенции Министерства юстиции.
Источник: Минфин
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