Крупный бизнес США с оптимизмом ожидает перемен от администрации Трампа

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

22 января 2025, 12:43 Читати українською

Крупный бизнес США с оптимизмом ожидает перемен от администрации Трампа

Руководители крупных американских компаний и финансовых учреждений выразили оптимистичные ожидания от экономической повестки дня, озвученной новой командой президента США Дональда Трампа. Об этом шла речь во время панельной дискуссии Экономика США-2025 на Всемирном экономическом форуме в Давосе, сообщает Укринформ.

Руководители крупных американских компаний и финансовых учреждений выразили оптимистичные ожидания от экономической повестки дня, озвученной новой командой президента США Дональда Трампа.
Фото: facebook.com/DonaldTrump

Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Что говорят в Coca-Cola

«Да, конечно», — ответил глава компании Coca-Cola Джеймс Квинси на вопрос ведущего, оптимистично ли он относится к перспективам в экономике при администрации Трампа.

«Я надеюсь, что это сработает. Почему я должен этого не хотеть? Есть много действий, вещей, которые будут способствовать росту и сбережению в том, что они хотят предпринять ради эффективности», — продолжил Квинси.

Комментируя спорные предложения Трампа ввести «драконовские» тарифы на импорт, поступающий в США, глава Coca-Cola отметил, что это сейчас гипотетический вопрос, который еще не дошел до практики. Кроме того, по его словам, тарифы — не единственный инструмент, который может быть применен новой администрацией, ведь параллельно еще будут происходить многие другие процессы в экономике.

Читайте также: Трамп планирует ввести 25% пошлины на товары из Мексики и Канады

Boston Consulting Group

Глобальный директор компании Boston Consulting Group Ричард Лессер также прокомментировал вопрос о возможном введении новым правительством США высоких тарифов на импорт. По его словам, нужно смотреть на это комплексно, то есть какими будут конечные результаты переговоров между США и странами-импортерами.

Он отметил, что сейчас сложно спрогнозировать, пойдет ли это на пользу или в убыток и как повлияет на глобальную торговлю. Лессер признал, что тарифы, массовая депортация из США, рост дефицита расходов теоретически могут привести к «тревожному» сценарию. В то же время, он выразил сомнение, что ситуация дойдет до такого.

«Надежда состоит в том, что в конечном итоге состоится ряд вещей, связанных с рабочей силой, дальнейшим привлечением качественных талантов в этой стране, достижением нужного уровня переговоров по тарифам, правильному прогрессу в дефиците, и в целом это приведет к положительному результату», — отметил Лессер.

Bank of America

Глава одного из крупнейших американских банков, Bank of America, Брайан Мойниган, в свою очередь, подчеркнул, что экономика США сейчас мощная.

Он обратил внимание на экономическую стратегию 3−3-3, озвученную кандидатом на должность министра финансов в кабинете Трампа, предусматривающую, в частности, увеличение реального ВВП страны с нынешних 2,7% до 3%. Он отметил, что этот показатель в третьем квартале 2024 года уже достиг 3%, и фактически все, что нужно сделать — сохранить эти темпы.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
0
propodail
propodail
22 января 2025, 16:00
#
Вони єдині, хто виграє
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 2 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами