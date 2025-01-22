NVIDIA вновь стала самой дорогой компанией мира, обогнав Apple. На торгах в США акции NVIDIA выросли на 2,24%, ее капитализация составила примерно $3,45 трлн. В то же время акции Apple упали на 3,17%, и ее стоимость опустилась примерно до $3,35 трлн.

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Торги в США

Акции производителя iPhone упали более чем на 9% с начала года, в то время как акции NVIDIA выросли на 2%.

Как отмечает Quartz, аналитики Jefferies понизили рейтинг Apple до «Ниже рынка», сославшись на ожидания провала как по результатам первого финансового квартала, так и по прогнозам.

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Ожидается, что продажи iPhone 17 и 18 от Apple будут слабыми, отмечает Jefferies, «потому что есть ограниченные обновления оборудования их для стимулирования».

После проверки цепочки поставок в Азии Jefferies заявила, что «осторожна» в отношении спроса на iPhone SE 4 от Apple, который, по ее словам, должен выйти в конце марта.

Ожидается, что смартфон — часть серии iPhone SE меньшего размера — будет использовать чип A18, который также установлен в iPhone 16, полноэкранный OLED-дисплей и возможности искусственного интеллекта на базе Apple Intelligence. Аналитики также отметили, что SE 4, как ожидается, будет иметь одну заднюю камеру, в то время как iPhone 13 Pro и 14 Pro — три камеры.

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«Поскольку Apple Intelligence еще не завоевала популярность у потребителей, подержанный iPhone 13 был бы привлекательным вариантом для некоторых потребителей, особенно потому что цена продажи может быть ниже, чем у SE4», — говорится в заметке аналитиков Jefferies.

Между тем, поставки iPhone сократились примерно на 4% в годовом исчислении в квартале, заканчивающемся в декабре, сообщила Jefferies со ссылкой на данные International Data Corporation.

Помимо прочего, проверки цепочки поставок показывают, что продажи iPhone в Китае снизились на «десять процентов» за квартал, что заставило компанию уменьшить ожидания роста поставок iPhone.