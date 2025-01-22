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22 января 2025, 9:14 Читати українською

Каждый седьмой американец купил мемкоин TRUMP (исследование)

14% жителей США купили мемкоин TRUMP, а для 80% этих инвесторов вложения оказались прибыльными — таковы результаты опроса, проведенного 20 января компаниями NFTEvening и Storible среди 1092 американцев.

14% жителей США купили мемкоин TRUMP, а для 80% этих инвесторов вложения оказались прибыльными — таковы результаты опроса, проведенного 20 января компаниями NFTEvening и Storible среди 1092 американцев.► Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новостиДеталиИсследователи выяснили, что 42% покупателей токенов TRUMP и MELANIA, запущенных новым президентом США Дональдом Трампом и его супругой Меланией, впервые инвестировали в криптовалюту.
Фото: kompromat1

► Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Детали

Исследователи выяснили, что 42% покупателей токенов TRUMP и MELANIA, запущенных новым президентом США Дональдом Трампом и его супругой Меланией, впервые инвестировали в криптовалюту.

Количество людей, купивших токен TRUMP, в три раза превысило число респондентов, купивших MELANIA. Это говорит об осторожности инвесторов, которые предпочли купить токен, привлекший больше внимания СМИ, отметили авторы опроса. 81% купивших токены TRUMP сказали, что получили прибыль, а 86% — что смогли заработать на MELANIA.

Читайте также: Мемкоины Трампа упали на 60% после его инаугурации

Несмотря на ажиотаж вокруг TRUMP и MELANIA, участники опроса выразили скептицизм относительно последствий, связанных с появлением этих мемкоинов. Более половины американцев (55%) считают, что Трамп и его супруга используют свое политическое влияние для манипулирования рынком криптовалют и формирования его динамики.

Опрошенные не уверены, что действия Трампов соответствуют интересам криптосообщества. 75% сочли, что запуск TRUMP негативно отразится на всем крипторынке. Из этой группы 98% воздержались от покупки TRUMP, чтобы не пострадать от финансовых потерь.

Исследователи из NFTEvening сделали вывод, что мемкоины TRUMP и MELANIA произвели фурор — они смогли привлечь большое количество инвесторов-новичков. Однако общественное мнение об этих токенах отражает обеспокоенность по поводу запуска криптовалют политическими деятелями.

Читайте также: Рост на 883%: Мемкоин $TRUMP вошел в топ-18 криптоактивов по рыночной капитализации

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 2

+
0
Bookseller
Bookseller
22 января 2025, 10:56
#
Не покупал, но осуждаю. 🤡 🥱🥱🥱
+
0
bonv
bonv
22 января 2025, 11:25
#
Трамп вам вдячний:)))
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