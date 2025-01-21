Мемкоины Трампа упали на 60% после его инаугурации

Официальные мемкоины президента США Дональда Трампа и первой леди Мелании упали на 60% после инаугурации 20 января. Инвесторы, которые ставили на рост цены, получили убытки почти на $70 млн. Об этом сообщает Сoindesk.

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Мемкоин $TRUMP за 24 часа достиг объемов торгов свыше $19 млрд, тогда как $MELANIA — $4,5 млрд.

Для сравнения, большие токены, такие как TRX (Tron) и ADA (Cardano), за этот же период имели объемы торгов ниже $4 млрд, что свидетельствует о высоком интересе к токенам, связанным с семьей Трампов.

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Общие объемы покупки приостановились вместе с ценами на торговой платформе Moonshot, которая была одной из первых, предложивших $TRUMP розничным трейдерам.

Согласно информации Dune, объемы торгов снизились со среднего уровня свыше $6 млн (с 18 по 19 января) до чуть более $1 млн за последние 24 часа.

Отметим, что кроме токенов $TRUMP и $MELANIA падения претерпели и другие криптовалюты, в частности биткоин. Стоимость самой популярной криптовалюты биткоина упала до уровня около $100 000 после инаугурационной речи Трампа.

На момент написания новости биткоин торгуется на уровне $103 500.