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21 января 2025, 19:14 Читати українською

Мемкоины Трампа упали на 60% после его инаугурации

Официальные мемкоины президента США Дональда Трампа и первой леди Мелании упали на 60% после инаугурации 20 января. Инвесторы, которые ставили на рост цены, получили убытки почти на $70 млн. Об этом сообщает Сoindesk.

Официальные мемкоины президента США Дональда Трампа и первой леди Мелании упали на 60% после инаугурации 20 января.

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Мемкоин $TRUMP за 24 часа достиг объемов торгов свыше $19 млрд, тогда как $MELANIA — $4,5 млрд.

Для сравнения, большие токены, такие как TRX (Tron) и ADA (Cardano), за этот же период имели объемы торгов ниже $4 млрд, что свидетельствует о высоком интересе к токенам, связанным с семьей Трампов.

Читайте также: Рост на 883%: Мемкоин $TRUMP вошел в топ-18 криптоактивов по рыночной капитализации

Общие объемы покупки приостановились вместе с ценами на торговой платформе Moonshot, которая была одной из первых, предложивших $TRUMP розничным трейдерам.

Согласно информации Dune, объемы торгов снизились со среднего уровня свыше $6 млн (с 18 по 19 января) до чуть более $1 млн за последние 24 часа.

Отметим, что кроме токенов $TRUMP и $MELANIA падения претерпели и другие криптовалюты, в частности биткоин. Стоимость самой популярной криптовалюты биткоина упала до уровня около $100 000 после инаугурационной речи Трампа.

На момент написания новости биткоин торгуется на уровне $103 500.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 4

+
0
Три літри
Три літри
21 января 2025, 20:13
#
І цього надули, водили за ніс
+
0
mantis05
mantis05
21 января 2025, 20:29
#
Побрили рэднэков чуток
+
0
bonv
bonv
21 января 2025, 20:19
#
Хто хотів — той заробив. І ще заробить:)
+
0
penetrator1963
penetrator1963
21 января 2025, 20:30
#
Полюбому перевложились в украинские облигации. самый надёжный инструмент инвестирования, подкреплённый 500 ярдами замороженных российских активов)))
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