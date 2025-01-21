Инаугурация Трампа и первые указы, прогноз курса доллара: главное за вторник
20 января 2025 года Дональд Трамп после перерыва в один срок вновь вступил в должность президента США. Мировые рынки по-разному отреагировали на его инаугурацию. В понедельник, 20 января, мартовский контракт на нефть марки Brent снизился на 1,3% до $79,8 за баррель.Трамп подписал указ об остановке помощи США другим странам на 90 дней
Занявший должность 20 января президент США Дональд Трамп подписал указ о временной приостановке всех программ помощи США другим странам на 90 дней.Доллар или евро? Экономики США и Европы: кто будет управлять миром в 2025 году (видео)
Финансовый аналитик Алексей Козырев говорит о долларе и евро. Америка или Европа: эти экономики всегда находятся в сравнении и конкуренции. Итак, кто будет на более сильных позициях в 2025 году?До 48 грн за доллар: выгодны ли депозиты и ОВГЗ в гривне при таких прогнозах
Курс гривны по отношению к доллару продолжает обновлять исторические минимумы. В Нацбанке уверяют, что пока спрос на наличную валюту не увеличивался, но девальвация заставляет задуматься о лучших условиях хранения сбережений. «Минфин» решил с калькулятором определить, что выгоднее в этом году для держателей депозитов — оставаться в гривне или выбрать валюту.
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