Инаугурация Трампа и первые указы, прогноз курса доллара: главное за вторник

20 января 2025 года Дональд Трамп после перерыва в один срок вновь вступил в должность президента США. Мировые рынки по-разному отреагировали на его инаугурацию. В понедельник, 20 января, мартовский контракт на нефть марки Brent снизился на 1,3% до $79,8 за баррель.

Занявший должность 20 января президент США Дональд Трамп подписал указ о временной приостановке всех программ помощи США другим странам на 90 дней.