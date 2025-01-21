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21 января 2025, 20:00 Читати українською

Инаугурация Трампа и первые указы, прогноз курса доллара: главное за вторник

Инаугурация Трампа: Как отреагировали мировые рынки

20 января 2025 года Дональд Трамп после перерыва в один срок вновь вступил в должность президента США. Мировые рынки по-разному отреагировали на его инаугурацию. В понедельник, 20 января, мартовский контракт на нефть марки Brent снизился на 1,3% до $79,8 за баррель.

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Источник: Минфин
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