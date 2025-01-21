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21 января 2025, 8:29 Читати українською

Трамп подписал указ о приостановке помощи США другим странам на 90 дней

Президент США Дональд Трамп, вступивший в должность 20 января, подписал указ о временной приостановке всех программ помощи США другим странам на 90 дней, передает AP.

Президент США Дональд Трамп, вступивший в должность 20 января, подписал указ о временной приостановке всех программ помощи США другим странам на 90 дней, передает AP.► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новостиЧто известноБудет проведена проверка для определения того, соответствует ли предоставление помощи политическим целям новой администрации.
Фото: kyiv24.news

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Что известно

Будет проведена проверка для определения того, соответствует ли предоставление помощи политическим целям новой администрации.

«Никакая дальнейшая иностранная помощь Соединенных Штатов не будет предоставляться таким образом, чтобы это не соответствовало в полной мере внешней политике президента Соединенных Штатов», — заявил он.

Крупные получатели помощи США

Иностранная помощь от США в целом составляла не более 1% бюджета, за исключением поддержки Украины.

  • Израиль ($3,3 млрд в год)
  • Египет ($1,5 млрд в год)
  • Иордания ($1,7 млрд в год)

Помощь им выделяется в рамках долгосрочных программ, и потому указ Трампа вряд ли существенно повлияет на них, отмечает агентство.

Читайте также: США объявили новую военную помощь Украине на $500 миллионов: что в нее входит

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 3

+
0
Три літри
Три літри
21 января 2025, 9:01
#
Израильтяне рады наверное. Жду сегодня их комментариев…
+
0
TattiReuven
TattiReuven
21 января 2025, 10:26
#
К Украине это относится?
+
0
Три літри
Три літри
21 января 2025, 10:38
#
Звісно. Навіть якщо якісь окремі напрямки не зачепить то основні фінансові напрямки точно призупинить.
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