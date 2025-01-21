Трамп подписал указ о приостановке помощи США другим странам на 90 дней

Президент США Дональд Трамп, вступивший в должность 20 января, подписал указ о временной приостановке всех программ помощи США другим странам на 90 дней, передает AP .

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Что известно

Будет проведена проверка для определения того, соответствует ли предоставление помощи политическим целям новой администрации.

«Никакая дальнейшая иностранная помощь Соединенных Штатов не будет предоставляться таким образом, чтобы это не соответствовало в полной мере внешней политике президента Соединенных Штатов», — заявил он.

Крупные получатели помощи США

Иностранная помощь от США в целом составляла не более 1% бюджета, за исключением поддержки Украины.

Израиль ($3,3 млрд в год)

Египет ($1,5 млрд в год)

Иордания ($1,7 млрд в год)

Помощь им выделяется в рамках долгосрочных программ, и потому указ Трампа вряд ли существенно повлияет на них, отмечает агентство.

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