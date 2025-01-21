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21 января 2025, 10:15 Читати українською

Инаугурация Трампа: Как отреагировали мировые рынки

20 января 2025 года Дональд Трамп после перерыва в один срок вновь занял пост президента США. Мировые рынки по-разному отреагировали на его инаугурацию.

20 января 2025 года Дональд Трамп после перерыва в один срок вновь занял пост президента США.
Фото: depositphotos

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Реакция основных активов

В понедельник, 20 января, мартовский контракт на нефть марки Brent снизился на 1,3%, до $79,8 за баррель.

Февральский фьючерс на золото снизился по отношению к закрытию предыдущего торгового дня на 0,9% — до $2723,3 за унцию.

Торги на американском рынке в понедельник не проводятся из-за выходного — в стране отмечают День Мартина Лютера Кинга. В последний день предыдущей торговой недели три основных фондовых индекса США продемонстрировали позитивную динамику.

Читайте также: Трамп подписал указ о приостановке помощи США другим странам на 90 дней

Индекс S&P 500 вырос на 1% — до 5996,66 пункта, индекс Dow Jones Industrial Average прибавил 0,78% — до 43 487,83 пункта, а индекс NASDAQ Composite вырос на 1,51% — до 19 630,2 пункта.

Фьючерсы на основные американские индексы демонстрируют небольшой рост:

  • фьючерс на S&P 500 вырос на 0,31%, до 6015 пунктов;
  • фьючерс на Dow Jones — на 0,3%, до 43 619,5 пункта;
  • фьючерс на NASDAQ 100 — на 0,39%, до 21 525,1 пункта.

Индекс DXY — курс доллара к корзине из шести валют (евро, фунта, иены, канадского доллара, шведской кроны и швейцарского франка), снизился на 0,8% — до 108,5 пункта.

Что с пошлиной в отношении Китая

Дональд Трамп не сообщил о введении пошлин в отношении Китая в свой первый день на посту президента, что в понедельник подтолкнуло фьючерсы на американские фондовые индексы к росту, пишет Bloomberg

Трамп пообещал в первый день подписать ряд указов, которые не будут включать новые пошлины на товары трех крупнейших торговых партнеров США — Китая, Канады и Мексики.

В конце ноября 2024 года Трамп пригрозил ввести пошлины в 25% на все товары из Мексики и Канады и 10% — на китайские товары.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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