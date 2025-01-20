Биткоин обновил максимум, Трамп запустил собственный мемкоин: главное за понедельник

Утром 20 января биткоин обновил исторический максимум. Цена достигла отметки в $109 тыс. После этого котировка отскочила до $107 тыс. Капитализация криптовалюты достигла $2,14 триллиона. В то же время, вторая по капитализации криптовалюта Etherium достигла $3377 за единицу.

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