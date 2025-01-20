Биткоин обновил максимум, Трамп запустил собственный мемкоин: главное за понедельник
Утром 20 января биткоин обновил исторический максимум. Цена достигла отметки в $109 тыс. После этого котировка отскочила до $107 тыс. Капитализация криптовалюты достигла $2,14 триллиона. В то же время, вторая по капитализации криптовалюта Etherium достигла $3377 за единицу.
Рост на 883%: Мемкоин $TRUMP вошел в топ-18 криптоактивов по рыночной капитализации
Мемкоин $TRUMP, презентованный 18 января 2025 года Дональдом Трампом, с момента выхода на рынок вырос в цене на 883%.
Уровень официальной безработицы упал до исторического минимума
Уровень официальной безработицы в Украине еще больше сократился за последний год и упал до исторического минимума.
Конец бума ИИ и сбой интернета: BofA назвал события, способные развернуть рынки
За прошедшие пять рабочих дней индексы американских акций Dow и S&P 500 показали самый недельный рост после 4−8 ноября — торговой недели, в которой состоялись выборы президента США. Оптимизм инвесторам добавили хорошие данные по инфляции, укрепившие надежды на дальнейшее снижение ставок ФРС.
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