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19 января 2025, 15:15 Читати українською

Около $200 миллионов: Доноры пожертвовали Трампу рекордную сумму на инаугурацию

Крупные американские компании и частные спонсоры пожертвовали на инаугурацию избранного президента США Дональда Трампа около $200 млн. Эта сумма пожертвований стала самой большой в истории. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на источники.

Крупные американские компании и частные спонсоры пожертвовали на инаугурацию избранного президента США Дональда Трампа около $200 млн.
Фото: lrt.lt

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Пожертвования доноров

Пожертвования включают в себя по $1 миллиону от таких технологических компаний, как Microsoft, Google, Meta и Uber, а также Boeing и Lockheed Martin.

«Новоизбранный президент Дональд Трамп возвращается в Вашингтон с триумфом: Его судебные дела позади, руководители корпораций съезжаются в Мар-а-Лаго, чтобы встретиться с ним, его инаугурационный комитет собрал рекордные суммы денег на церемонию в понедельник, а Республиканская партия теперь полностью под его контролем», — пишет WP.

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Издание напоминает, что предыдущему президенту Джо Байдену четыре года назад пожертвовали $62 млн, а самому Трампу удалось собрать в 2016 году более $106 млн долларов, что с тех пор оставалось рекордом.

Читайте также: Amazon Безоса также направит $1 млн в инаугурационный фонд Трампа

Напомним

Ранее «Минфин» писал, что Meta материнская компания Facebook и Instagram, ранее направила $1 млн в инаугурационный фонд Трампа. После президентских выборов глава Meta Марк Цукерберг приезжал к избранному президенту на ужин в Мар-а-Лаго, а также встречался с представителями его команды. Кроме того, Цукерберг показал Трампу умные очки Ray-Ban — последнюю разработку компании и подарил их избранному президенту, рассказали источники газеты.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 2

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0
Три літри
Три літри
19 января 2025, 15:27
#
Путін заздрить…
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0
Smachnenko
Smachnenko
19 января 2025, 15:37
#
Если торговать влиянием в украинских гос. структурах — это коррупция. Если в американских — это лоббирование. Если в Украине судья «наколядовал» себе $100 тыс, то он продажная *** , а если в США президенту «пожертвовали» $200 млн. то что тут такого? Просто нормальная система сдержек и противовесов.

Главное не перепутать.
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