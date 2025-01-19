Около $200 миллионов: Доноры пожертвовали Трампу рекордную сумму на инаугурацию

Крупные американские компании и частные спонсоры пожертвовали на инаугурацию избранного президента США Дональда Трампа около $200 млн. Эта сумма пожертвований стала самой большой в истории. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на источники.

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Пожертвования доноров

Пожертвования включают в себя по $1 миллиону от таких технологических компаний, как Microsoft, Google, Meta и Uber, а также Boeing и Lockheed Martin.

«Новоизбранный президент Дональд Трамп возвращается в Вашингтон с триумфом: Его судебные дела позади, руководители корпораций съезжаются в Мар-а-Лаго, чтобы встретиться с ним, его инаугурационный комитет собрал рекордные суммы денег на церемонию в понедельник, а Республиканская партия теперь полностью под его контролем», — пишет WP.

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Издание напоминает, что предыдущему президенту Джо Байдену четыре года назад пожертвовали $62 млн, а самому Трампу удалось собрать в 2016 году более $106 млн долларов, что с тех пор оставалось рекордом.

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Напомним

Ранее «Минфин» писал, что Meta материнская компания Facebook и Instagram, ранее направила $1 млн в инаугурационный фонд Трампа. После президентских выборов глава Meta Марк Цукерберг приезжал к избранному президенту на ужин в Мар-а-Лаго, а также встречался с представителями его команды. Кроме того, Цукерберг показал Трампу умные очки Ray-Ban — последнюю разработку компании и подарил их избранному президенту, рассказали источники газеты.