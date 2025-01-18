«Тысяча Зеленского»: украинцы получат еще более 3,3 млрд гривен

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

18 января 2025, 10:02 Читати українською

«Тысяча Зеленского»: украинцы получат еще более 3,3 млрд гривен

Еще более 3,3 млрд гривен получат украинцы по программе «Зимова єПідтримка» в течение 17−19 января. В этот раз правительство выплатит средства тем, кто подал заявки через приложение «Дия» с 12 декабря по 14 января, а это 3 млн 344 тыс. людей. Среди них — почти 700 тыс. выплат на детей. Об этом говорится в сообщении Минэкономики.

Еще более 3,3 млрд гривен получат украинцы по программе «Зимова єПідтримка» в течение 17−19 января.
Фото: depositphotos

►Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

«Зимова єПідтримка»

С учетом этих выплат уже более 9,7 млн граждан, подавших заявки в «Дию» с начала программы, получат по 1000 гривен финансовой помощи от государства, в том числе 2,4 млн выплат на детей. Еще 1,2 млн граждан уже получили помощь через Укрпочту.

«Суммарно, вместе с предварительными выплатами, почти 11 миллионов украинцев получат средства по заявкам, поданным через „Дию“, и на Укрпочте. Программа стала одним из самых популярных сервисов за все время существования сервиса „Дия“. Все украинцы, подавшие заявки на получение помощи, получат средства, Правительство обеспечило финансирование программы в достаточной степени. Поэтому у украинцев, которые еще не воспользовались поддержкой от государства, есть такая возможность до конца зимы», — отметила министр экономики Юлия Свириденко.

Читайте также: Кабмин выделил из резервного фонда 5 миллиардов гривен на «Зимову єПідтирмку»

Напомним

Подать заявку можно до конца февраля 2025 года через «Дию», отделение банков-партнеров и Укрпочту — больше информации на сайте программы.

По состоянию на 17 января общее количество украинцев, подавших заявки через «Дию», банки и получают помощь через Укрпочту — более 12 млн.

На что можно потратить деньги

На оплату услуг — коммунальные, медицинские, образование, транспорт, мобильная связь, страхование и т. д. Можно купить книги и другую печатную продукцию, лекарства, лекарственные средства и медицинские изделия украинского производства, продаваемые в торговых точках, зарегистрированных в программе.

Читайте также: На что украинцы тратят деньги

Для удобства созданы интерактивные карты аптек и книжных магазинов. Также 1000 грн можно потратить на благотворительность или задонатить на ВСУ.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 16 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами