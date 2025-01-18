«Тысяча Зеленского»: украинцы получат еще более 3,3 млрд гривен

Еще более 3,3 млрд гривен получат украинцы по программе «Зимова єПідтримка» в течение 17−19 января. В этот раз правительство выплатит средства тем, кто подал заявки через приложение «Дия» с 12 декабря по 14 января, а это 3 млн 344 тыс. людей. Среди них — почти 700 тыс. выплат на детей. Об этом говорится в сообщении Минэкономики.

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«Зимова єПідтримка»

С учетом этих выплат уже более 9,7 млн граждан, подавших заявки в «Дию» с начала программы, получат по 1000 гривен финансовой помощи от государства, в том числе 2,4 млн выплат на детей. Еще 1,2 млн граждан уже получили помощь через Укрпочту.

«Суммарно, вместе с предварительными выплатами, почти 11 миллионов украинцев получат средства по заявкам, поданным через „Дию“, и на Укрпочте. Программа стала одним из самых популярных сервисов за все время существования сервиса „Дия“. Все украинцы, подавшие заявки на получение помощи, получат средства, Правительство обеспечило финансирование программы в достаточной степени. Поэтому у украинцев, которые еще не воспользовались поддержкой от государства, есть такая возможность до конца зимы», — отметила министр экономики Юлия Свириденко.

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Напомним

Подать заявку можно до конца февраля 2025 года через «Дию», отделение банков-партнеров и Укрпочту — больше информации на сайте программы.

По состоянию на 17 января общее количество украинцев, подавших заявки через «Дию», банки и получают помощь через Укрпочту — более 12 млн.

На что можно потратить деньги

На оплату услуг — коммунальные, медицинские, образование, транспорт, мобильная связь, страхование и т. д. Можно купить книги и другую печатную продукцию, лекарства, лекарственные средства и медицинские изделия украинского производства, продаваемые в торговых точках, зарегистрированных в программе.

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Для удобства созданы интерактивные карты аптек и книжных магазинов. Также 1000 грн можно потратить на благотворительность или задонатить на ВСУ.