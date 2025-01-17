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17 января 2025, 18:11 Читати українською

ЕС покупает российский газ рекордными темпами, несмотря на остановку транзита — Politico

В 2025 году Европа покупает российский газ с беспрецедентной скоростью, тратя миллиарды долларов, которые Кремль может использовать для финансирования своей войны в Украине. Об этом сообщает Politico.

В 2025 году Европа покупает российский газ с беспрецедентной скоростью, тратя миллиарды долларов, которые Кремль может использовать для финансирования своей войны в Украине.
Фото: freepik.com

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Подробности

По данным аналитической компании Kpler, за первые 15 дней 2025 года 27 стран Европейского Союза импортировали 837 300 метрических тонн сжиженного природного газа (СПГ) из россии.

Это рекордный показатель по сравнению с 760 100 тоннами, завезенными за тот же период прошлого года, что усугубляет беспокойство относительно того, что западные страны недостаточно делают, чтобы выжать из россии средства, которые Москва использует на войну.

Эти цифры появились после того, как 1 января истек срок действия исторического соглашения, позволявшего россии прокачивать газ в ЕС по трубопроводам, пролегающим через территорию Украины, и Киев заявил, что не будет вести переговоры о продлении срока его действия.

Отмечается, что это увеличило давление на страны по покупке морского СПГ, доставляемого танкерами из российских портов.

Читайте также: ЕС рассматривает возможность постепенного запрета российского сжиженного газа и алюминия — Bloomberg

Несколько стран, включая Словакию и Венгрию, которые зависят от поставок энергоносителей из Украины, настаивали на продлении соглашения, предупреждая, что им придется раскошелиться на дорогой СПГ, если она прекратит свое действие.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо даже пообещал прекратить поставки электроэнергии в Украину и сократить поддержку беженцев, если Киев не отступит и не разрешит возобновить транзит.

Напомним

«Минфин» писал, что импорт российского сжиженного природного газа (СПГ) в ЕС в 2024 году достиг рекордного уровня, несмотря на попытки блока прекратить зависимость от газа из страны-агрессорки после полномасштабной войны рф против Украины.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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