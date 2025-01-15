Инфляция в США, налогообложение посылок: главное за среду

Потребительская инфляция в Соединенных Штатах в декабре выросла до 2,9% в годовом выражении, как ожидал рынок. Индекс доллара резко упал, а защищающие от инфляции активы — золото и биткоин подскочили в цене.

Гетманцев внес в Раду законопроекты о налогообложении посылок

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев подал на регистрацию в Верховной Раде два законопроекта, предусматривающих налогообложение налогом на добавленную стоимость (НДС) и пошлиной почтовых отправлений в Украину.

«Укрэнерго» ввело аварийные отключения в шести областях

В связи с массированной ракетной атакой — в Харьковской, Сумской, Полтавской, Запорожской, Днепропетровской, Кировоградской областях применены аварийные отключения.

Банкиры взяли паузу: как изменятся ставки по вкладам в ближайшие 3 месяца