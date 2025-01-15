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15 января 2025, 8:04 Читати українською

«Укрэнерго» ввело аварийные отключения в шести областях

В связи с массированной ракетной атакой — в Харьковской, Сумской, Полтавской, Запорожской, Днепропетровской, Кировоградской областях применены аварийные отключения. Об этом говорится в сообщении «Укрэнерго».

В связи с массированной ракетной атакой — в Харьковской, Сумской, Полтавской, Запорожской, Днепропетровской, Кировоградской областях применены аварийные отключения.
Фото: depositphotos

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Что известно

«В связи с массированной атакой оператор системы передачи применяет превентивные меры ограничения», — написал министр энергетики Герман Галущенко.

Ракетная атака

Утром, 15 января, россия в очередной раз осуществила массированный обстрел Украины. Первые взрывы прогремели в Харькове. Взрывы раздались в Ивано-Франковской области.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 3

+
+16
penetrator1963
penetrator1963
15 января 2025, 9:42
#
Вот мне интересно, почему, куда бы ни прилетало, аварийные отключения всегда вводят для восточных областей?
+
0
san4os
san4os
15 января 2025, 12:26
#
Ви не праві. У західних областях також неодноразово вводили і аварійні відключення, і графіки відключень. Ми не володієм даними про прильоти-пошкодження, і не в нашій компетенції це обговорювати.
+
0
Mini Mi
Mini Mi
15 января 2025, 12:35
#
Прилетело по Львовской, но Аварийные в Сумской. Ну правильно, целевую аудиторию телемарафона от него отключать нельзя.
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