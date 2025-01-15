«Укрэнерго» ввело аварийные отключения в шести областях

В связи с массированной ракетной атакой — в Харьковской, Сумской, Полтавской, Запорожской, Днепропетровской, Кировоградской областях применены аварийные отключения. Об этом говорится в сообщении «Укрэнерго».

►Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Что известно

«В связи с массированной атакой оператор системы передачи применяет превентивные меры ограничения», — написал министр энергетики Герман Галущенко.

Ракетная атака

Утром, 15 января, россия в очередной раз осуществила массированный обстрел Украины. Первые взрывы прогремели в Харькове. Взрывы раздались в Ивано-Франковской области.