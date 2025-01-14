Разблокировка средств «Фридом финанс», доллар на максимуме: главное за вторник

Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО об изменениях в персональных санкциях и предоставил НКЦБФР полномочия по возвращению заблокированных активов клиентов «Фридом финанс». Процесс реализуется поэтапно.

НБУ прокомментировал уровень инфляции в 2024 году

В декабре 2024 года инфляция ускорилась до 12% в годовом исчислении. В месячном исчислении цены выросли на 1,4%.

Президент ввел санкции против финансового сектора рф

Президент Владимир Зеленский подписал документы о введении санкций против 140 субъектов финансового сектора россии.

Доллар достиг двухлетнего максимума: что происходит на мировых рынках

Во вторник, 14 января, доллар вырос до самого высокого уровня за последние два года, поскольку сильные экономические данные заставили инвесторов снизить ставки на снижение ставок Федеральной резервной системы, в то время как потенциальные тарифы в США остаются в центре внимания.