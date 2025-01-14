Зеленский разблокировал получение средств для клиентов «Фридом финанс»

Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО об изменениях в персональных санкциях и предоставил НКЦБФР полномочия по возвращению заблокированных активов клиентов «Фридом финанс». Об этом идет речь в указе от 13 января, пишет Forbes.ua.

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Что известно

Процесс реализуется поэтапно. Временный руководитель исполнительного органа подсанкционного брокера «Фридом финанс» Александр Бондарчук уже завершил формирование перечня клиентов подсанкционного брокера и их активов, говорится в документе, предоставленном пресс-службой НКЦБФР.

Следующий этап — проверка клиентов на предмет связей с подсанкционными лицами и страной-агрессором, — рассказали в пресс-службе.

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Далее НКЦБФР должно доработать и обнародовать решение, которое определит дальнейший механизм для разблокирования прошедших проверку активов клиентов «Фридом финанс».

Потенциально получить средства клиенты смогут через три-четыре месяца, ответила пресс-служба НКЦБФР.

Напомним

Введение санкций в отношении ООО «Фридом Финанс Украина» приняло СНБО в середине октября 2022 года, а вскоре это решение поддержал Президент.

На момент введения санкций Фридом Финанс был третьим по объему торгов небанковским продавцом ОВГЗ. В общем, в нем было открыто 12,8 тыс. инвестиционных счетов, а сумма активов клиентов составила 3,5 млрд грн. Преимущественно это были именно облигации, но также акции украинских компаний, корпоративные облигации и собственный инвестиционный продукт, вроде ETF на основе облигаций.

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Кроме того, остались замороженными и средства на счетах клиентов.

С тех пор инвесторы не могут забрать свои средства даже в том случае, если за ОВГЗ выплачивается купонный доход или их срок завершается и происходит погашение бумаг.

Министерство финансов производит выплаты, деньги поступают на транзитные счета НБУ и дальше должны двигаться к брокеру, а от него — клиентам. Но в нынешних условиях дальше Нацбанка деньги не идут.

Иными словами, государство не отказывается провести выплаты по облигациям и даже перечисляет средства, но клиенты смогут их получить, только когда с ФФУ будут сняты санкции или будет установлен альтернативный механизм выплат.