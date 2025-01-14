Президент ввел санкции против финансового сектора рф

Президент Владимир Зеленский подписал документы о введении санкций против 140 субъектов финансового сектора россии. Об этом глава государства сообщил в вечернем видеообращении .

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Что известно

«Подписал сегодня документы по санкциям. Указ о введении санкций против финансового сектора россии. 140 разных субъектов», — проинформировал он.

Президент акцентировал, что Украина и дальше будет работать с партнерами, чтобы согласовать это давление.

В то же время глава государства инициировал законопроект об уголовной ответственности за попытки обойти санкции, «и это во многом продолжение международной практики отношения к санкциям».

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«Все мы понимаем: чем больше давления на агрессора, тем ближе мир. Санкции — это один из наиболее эффективных инструментов справедливого давления на россию и всех, кто с ней связан или работает на войну. Этот законопроект будет внесен в Верховную Раду Украины», — резюмировал он.

Напомним

Ранее «Минфин» писал, что в ноябре 2024 года Президент Владимир Зеленский ввел в действие два решения Совета национальной безопасности и обороны Украины о введении санкций против почти 100 российских компаний.