Масштабная кибератака: На портале «Дия» возобновили еще две услуги

На портале «Дия» возобновили работу услуги по получению грантов на собственное дело, оформление статуса безработного и другие возможности. Об этом говорится в сообщении «Дии».

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«Реестры возвращаются в нормальный режим, а вместе с ними — и связанные с работой услуги на портале „Дия“. И пусть учреждения не тратят ни одной лишней минуты вашей жизни», — говорится в сообщении.

Какие услуги возобновили работу

грант на собственное дело до 250 тыс. грн,

грант в сад до 400 тыс. грн за гектар,

грант на теплицу от 2 млн до 7 млн грн,

получение статуса безработного.

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Напомним

Ранее «Минфин» писал, что Государственный реестр актов гражданского состояния (ДРАЦС) возобновил доступ к цифровым свидетельствам в приложении «Дия».

Министерство юстиции 10 января возобновило работу всех основных сервисов портала Единого государственного реестра после масштабной кибератаки со стороны россии.

9 января возобновилась работа Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований (ЕГР).

«Минфин» писал, что 19 декабря 2024 года российские хакеры осуществили самую масштабную внешнюю кибератаку на госреестры Украины. Была приостановлена работа Единых и Государственных реестров, находящихся в компетенции Министерства юстиции.