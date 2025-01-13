Деньги от ЕС, транзит российской нефти, откат биткоина: главное за понедельник
Европейский Союз выделяет новый пакет гуманитарной помощи Украине на сумму 148 млн евро. Соответствующее объявление в понедельник в Брюсселе сделала представительница Европейской Комиссии Ева Хрнцирова.
Транзит российской нефти сократился до минимума с 2014 года
Украина в течение 2024 года транспортировала по южной ветке нефтепровода «Дружба» около 11,36 млн тонн российской нефти.
Курс биткоина упал до минимума за 2 месяца. Что происходит на крипторынке
Курс биткоина упал до минимума за два месяца. Он опустился до $90,1 тыс. впервые с середины ноября.
Плохой год для россии: мировой рынок зальют дешевой нефтью
Основные американские фондовые индексы закрыли прошедшую неделю понижением. Хорошие данные по рынку труда США показали силу американской экономики и взволновали инвесторов. Это ведь означает, что ФРС может затормозить со снижением ставок, а это всегда плохо для акций.
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