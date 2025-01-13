Деньги от ЕС, транзит российской нефти, откат биткоина: главное за понедельник

Европейский Союз выделяет новый пакет гуманитарной помощи Украине на сумму 148 млн евро. Соответствующее объявление в понедельник в Брюсселе сделала представительница Европейской Комиссии Ева Хрнцирова.

Транзит российской нефти сократился до минимума с 2014 года

Украина в течение 2024 года транспортировала по южной ветке нефтепровода «Дружба» около 11,36 млн тонн российской нефти.

Курс биткоина упал до минимума за 2 месяца. Что происходит на крипторынке

Курс биткоина упал до минимума за два месяца. Он опустился до $90,1 тыс. впервые с середины ноября.

Плохой год для россии: мировой рынок зальют дешевой нефтью