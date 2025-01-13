ЕС выделяет Украине 148 миллионов евро гуманитарной помощи

Европейский Союз выделяет новый пакет гуманитарной помощи Украине на сумму 148 млн. евро . Соответствующее объявление в понедельник в Брюсселе сделала представительница Европейской Комиссии Ева Хрнцирова, пишет «Интерфакс-Украина».

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Новый пакет

«Я хочу объявить о новом гуманитарном пакете для Украины, потому что там, где россия разрушает и причиняет боль, Евросоюз помогает. Итак, с продолжением российской агрессии против Украины мы увеличиваем нашу гуманитарную помощь, и в середине зимы мы поддержим украинский народ 148 млн евро гуманитарной помощи», — объявила она.

При этом Хрнцирова детализировала, что из этих 148 млн евро — 140 млн евро будет направлено непосредственно для Украины и 8 млн евро — для Молдовы, которая принимает украинских беженцев.

«Мы возместим расходы на здравоохранение, жилье, образование, некоторые медицинские и другие потребности внутри зимы», — пояснила представительница Европейской Комиссии.

Хрнцирова также сообщила, что в настоящее время в Киеве находится европейский комиссар по вопросам гуманитарной помощи Аджа Лябиб, где она проводит встречи с украинскими официальными лицами.