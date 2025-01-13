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13 января 2025, 16:10 Читати українською

Транзит российской нефти сократился до минимума с 2014 года

Украина в течение 2024 года транспортировала по южной ветке нефтепровода «Дружба» около 11,36 млн тонн российской нефти. Об этом сообщила консалтинговая компания ExPro.

Украина в течение 2024 года транспортировала по южной ветке нефтепровода «Дружба» около 11,36 млн тонн российской нефти.
Фото: depositphotos

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Сокращение транзита

«По сравнению с прошлым годом объемы транзита российской нефти сократились на 16%. Также это самое низкое значение как минимум с 2014 года, а вероятно и за всю историю независимости Украины — с 1991 года», — говорится в сообщении.

Куда больше всего поставлено нефти

Аналитики отмечают, что больше всего российской нефти в прошлом году было поставлено в Венгрию — более 4,7 млн тонн, что практически соответствует объемам поставок в 2023 году.

Кроме того, в Словакию было транспортировано 3,9 млн тонн нефти (-15%) и в Чехию — 2,7 млн тонн (-35%).

Читайте также: Шмыгаль объяснил, почему Украина не может остановить транзит российской нефти в ЕС

Сколько зарабатывает Украина на транзите газа

По оценкам ExPro, Украина получила около 10 млрд грн, или $250 млн, за транзит российской нефти в 2024 году. К примеру, в 2023 году соответствующие поступления составили почти 9,4 млрд грн, или более $255 млн.

Транзит нефти из россии продолжается и в январе. Среднесуточный объем транзита в первую неделю января составил около 34,9 тыс. тонн — на 14% больше, чем в декабре.

Напомним

Соглашение по транспортировке российской нефти было подписано в 2019 г. со сроком действия до конца 2029 г. В результате санкций Украины против «Лукойла» в 2024 г. новым заказчиком услуг транспортировки с 9 сентября 2024 г. стала венгерская MOL Nyrt., покупающая российскую нефть на белорусско-украинской границе.

Народные депутаты от «Европейской солидарности» 7 января 2025 г. зарегистрировали законопроект № 12380 «о запрете транзита нефти и газа через территорию Украины во время военного положения».

В то же время, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отметил, что остановка транзита нефти будет нарушением соглашения об ассоциации с ЕС, поэтому Украина не будет останавливать транзит нефти.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Я_ __
Я_ __
13 января 2025, 16:40
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«За оцінками ExPro, Україна отримала майже 10 млрд грн, або $250 млн, за транзит російської нафти у 2024 році. До прикладу, в 2023 році відповідні надходження становили майже 9,4 млрд грн, або понад $255 млн.«

ПОТУЖНО! В той час як мордору ми надаємо по суті 11 мільярдів доларів щорічно.

«Лише на постачаннях нафти через нафтопровід «Дружба» Росія щорічно заробляє близько $6млрд, ще близько $5млрд — на продажі газу, що йде нашою ГТС.»

https://tsn.ua/exclusive/ukrayina-zupinyaye-tranzit-rosiyskogo-gazu-skilki-groshey-vtratit-moskva-ta-chim-vzhe-shantazhuyut-kiyiv-2734248.html
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