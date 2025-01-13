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13 января 2025, 16:54 Читати українською

Курс биткоина упал до минимума за 2 месяца. Что происходит на крипторынке

Курс биткоина упал до минимума за два месяца. Он опустился до $90,1 тыс. впервые с середины ноября.

Курс биткоина упал до минимума за два месяца.
Фото: depositphotos

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Что происходит с курсом биткоина

Согласно интерактивной таблице «Минфина», по состоянию на 16:00 стоимость первой криптовалюты составляет $91,04 за монету.

После падения биткоин немного восстановился. Отскок вверх совпал по времени с объявлением Майла Сэйлора о том, что MicroStrategy докупила еще 2530 BTC и теперь она владеет 450 тыс. биткоинов.

За сутки BTC подешевел на 3,9%, за месяц — на 9,8%.

Все криптовалюты из топ-100 по капитализации (кроме стейблкоинов) показывают падение. Десятка крупнейших монет потеряла в цене от 3 до 9% за сутки. Общая капитализация рынка криптовалют за последние 24 часа снизилась на 4,2%, до $3,17 трлн.

На фоне падения курсов криптовалют за сутки на биржах были ликвидированы позиции 220 тыс. трейдеров на $537 млн. Обычно большая часть из них приходится на торговые пары с биткоином, но в этот раз на большую сумму было закрыто позиций в других криптовалютах ($127 млн). На биткоин пришлось $111 млн, на Ethereum (ETH) — $108 млн. Затем идут Solana (SOL) и Dogecoin (DOGE).

Курс Ethereum падал к $3,04 тыс., также обновив минимум почти за два месяца. На 15:50 ведущий альткоин торгуется около $3,05 тыс. За сутки он подешевел на 6,5%.

Что говорят аналитики

По мнению аналитиков, опрошенных Bloomberg, на графике биткоина сформировалась так называемая модель «голова и плечи», которая указывает на разворот тренда с бычьего на медвежий. Следующий минимум по BTC может составить около $88 тыс., а также возможен быстрый откат от этой отметки примерно до $74 тыс.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 2

+
0
Prya
Prya
13 января 2025, 21:53
#
А я поставлю на пробой 100тыс. ещё раз на этой неделе. Ни к чему не призываю, просто делюсь прогнозом
+
0
Smerch747
Smerch747
13 января 2025, 22:06
#
А я поставлю на пробой 80тис в этом месяце
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