Минфин - Курсы валют Украины

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9 января 2025, 20:00 Читати українською

Главное за четверг: Минюст возобновляет работу ЕГР, гривна продолжает падение и помощь на $500 млн

Минюст возобновляет работу Единого госреестра юрлиц после масштабной кибератаки

В четверг, 9 января, возобновляется работа Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований (ЕГР) после масштабной кибератаки со стороны России. Возобновится электронное информационное взаимодействие с государственными органами — Государственной налоговой службой, Государственной службой статистики, Пенсионным фондом, Министерством цифровой трансформации и другими ведомствами, использующими данные ЕГР в своей деятельности.

Гривна пятый день подряд обновляет исторический минимум

Национальный банк Украины установил на завтра, 10 января, официальный курс гривны на уровне 42,2825 грн/$. Таким образом по сравнению с предыдущим банковским днем НБУ снизил курс гривны на 5 копеек. Это новый исторический минимум, предыдущий был зафиксирован 9 января, когда курс национальной валюты опустился до 42,2361 грн/$.

Поддержка бизнеса ветеранов: какие программы предлагает государство, банки и частные инициативы

По оценкам правительства, после завершения войны количество ветеранов и членов их семей составит около 5−6 млн. человек. Многие из них имеют собственный бизнес или планируют его создать. Помочь им в этом может целый ряд программ, позволяющих получить гранты или кредиты на льготных условиях. Минфин узнал, где и на каких условиях их можно получить.

Цены на золото «скачут»: стоит ли делать ставку на его рост

Какова будет цена на желтый металл в первую четверть года, что повлияет на котировки и будет ли на нем возможность заработать, читайте в свежем прогнозе «Минфина».

США объявили новую военную помощь Украине на $500 миллионов: что в нее входит

В четверг, 9 января, США объявили о новом пакете военной помощи для Украины. Его сумма составляет $500 млн. Это уже 74 пакета военной помощи, который администрация президента Джо Байдена предоставляет Украине из запасов Министерства обороны США с августа 2021 года.

Источник: Минфин
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