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9 января 2025, 13:04 Читати українською

«Тысяча Зеленского»: Президент ответил на петицию о пересмотре программы

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на петицию с призывом пересмотреть выплаты украинцам по 1 000 гривен в рамках программы «Зимова єПідтримка». Об этом свидетельствуют данные на сайте Офиса президента.

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на петицию с призывом пересмотреть выплаты украинцам по 1 000 гривен в рамках программы «Зимова єПідтримка».
Фото: president.gov.ua

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Петицию опубликовали 14 ноября и по состоянию на 9 января подписали 25 714 человек из 25 000 необходимых.

По словам автора петиции, программа выплаты «зимней тысячи» имеет ряд недостатков. В частности, непонимание источников финансирования, диссонанс между поднятием налогов и дополнительными расходами и отсутствие адресности.

Инициатор петиции отмечает, что в поддержке нуждаются несколько категорий граждан — пенсионеры, малообеспеченные семьи, многодетные семьи, ВПЛ и т. д. В то же время для домохозяйства со средним размером заработной платы — эти средства не будут столь важны.

Также автор призвал президента направить средства на другие правительственные программы, например, «єОселя».

Ответ президента

Президент Зеленский подчеркнул, что запуск программы выплат должен поддержать украинские семьи зимой и оживить спрос на украинские товары и услуги.

В то же время глава государства поручил премьер-министру Денису Шмыгалю провести дополнительный анализ указанных в петиции проблемных вопросов и сообщить автору о результатах.

По состоянию на 7 января более 11 миллионов украинцев подали заявки на единовременную выплату в 1 000 грн по программе «Зимова єПідтримка».

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Напомним

«Минфин» писал, что с 1 декабря 2024 года украинцы могут подаваться на выплату 1 000 грн по программе «Зимова єПідтримка».

Заявки на выплату будут приниматься в течение декабря 2024 — февраля 2025, а получить ее можно через:

  • Мобильное приложение «Дия»: с 1 декабря 2024 года.
  • Укрпочта: с 4 декабря 2024 года.
  • Банки-партнеры: с 10 декабря 2024 г.

На что можно потратить деньги

Средства можно будет потратить на оплату коммунальных услуг, покупку лекарственных средств, книг, медицинские услуги, образование, билеты на транспорт и многие другие важные вещи и услуги.

Также деньги можно задонатить на ВСУ или потратить на благотворительность. Полученная сумма не подлежит налогообложению.

Как податься на «Зимову єПідтримку» в «Дие»

  • Зайдите в приложение «Дия»
  • В «Сервисах» выберите «Зимова єПідтримка»
  • Нажмите «Подать новое заявление» и «Начать»
  • Выберите, для кого предназначена выплата, и нажмите «Далее»
  • Выберите счет для выплаты
  • Подтвердите, что вы находитесь в Украине, и нажмите «Отправить»
  • Дождитесь выплаты и распоряжайтесь денежными средствами.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 2

+
+30
BIlE
BIlE
9 января 2025, 13:14
#
Сімʼї підтримують наші рідні у складі ЗСУ і гвардії, поки стримують піда. А ці Зепід. повинні підтримувати їх, а не красти все, тим самим вбиваючи їх. Немає слів. Підтримати…
+
0
Три літри
Три літри
9 января 2025, 13:51
#
Дуже унила відписка
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