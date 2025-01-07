Рост международных резервов, гривна продолжает падение: главное за вторник

Международные резервы Украины на 1 января 2025 года по предварительным данным составили $43 787,6 млн. В целом в 2024 году они увеличились на 8%. В декабре 2024 года международные резервы выросли на 9,7% по сравнению с ноябрем благодаря валютным поступлениям от международных партнеров, которые превысили чистую продажу валюты Национальным банком и долговые выплаты страны в иностранной валюте.

Гривна продолжает падение. Нацбанк снизил официальный курс до нового минимума

Национальный банк Украины установил на завтра, 8 января, официальный курс гривны на уровне 42,2297 грн/$.

В декабре 2024 года Минфин привлек от выпуска ОВГЗ 61 миллиард гривен

В целом за 2024 год поступления в госбюджет от облигаций внутреннего государственного займа составили 640 млрд гривен.

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