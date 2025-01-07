В декабре 2024 года Минфин привлек от выпуска ОВГЗ 61 миллиард гривен

В целом за 2024 год поступления в госбюджет от облигаций внутреннего государственного займа составили 640 млрд гривен. Этот объем стал вторым по величине источником финансирования госбюджета после бюджетной поддержки Европейского Союза. Об этом говорится в сообщении Министерства финансов.

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Куда направили средства

Безопасность и оборона являются главным направлением для направления средств, привлеченных от выпуска ОВГЗ.

Инвестиции в ОВГЗ

Объем инвестиций физических лиц за год вырос на 49% с 53 млрд грн на начало года до 79 млрд грн на конец года. ОВГЗ в обращении, содержащихся в собственности юридических лиц, выросли на 28% со 139 млрд грн до 178 млрд грн.

ОВГЗ в обращении

По состоянию на 1 января 2025 года, в обращении находятся ОВГЗ более чем на 1,86 трлн гривен. Наибольшая часть находится у коммерческих банков (47,6%) и НБУ (36,4%). Доля юридических и физических лиц — 9,6% и 4,2% соответственно.

Доля нерезидентов составляет 1,1%, страховых компаний — 1,1%, а территориальных общин — 0,04%.

Средневзвешенная доходность ОВГЗ номинированных в гривне в 2024 году равнялась 15,98%, номинированных в долларе — 4,64%, номинированных в евро — 3,06%.

Уровень рефинансирования за январь-декабрь 2024 г. во всех валютах составил 167%. Для сравнения в 2023 году этот показатель достигал 153%. В гривне роловер составил 200% в 2024 году, что на 22% превышает показатель 2023 года.