Гривна продолжает падение. Нацбанк снизил официальный курс до нового минимума

Национальный банк Украины установил на завтра, 8 января, официальный курс гривны на уровне 42,2297 грн/$. Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем НБУ снизил курс гривны на 3 копейки.

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Это новый исторический минимум, предыдущий был зафиксирован 7 января, когда курс национальной валюты опустился до 42,1959 грн/$.

Нацбанк на 8 января установил официальный курс гривны по отношению к евро на уровне 43,87 грн (на 7 января курс был установлен на уровне 43,90 грн). Европейская валюта подешевела на 3 копейки.

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