Национальный банк Украины установил на завтра, 8 января, официальный курс гривны на уровне 42,2297 грн/$. Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем НБУ снизил курс гривны на 3 копейки.
Гривна продолжает падение. Нацбанк снизил официальный курс до нового минимума
► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости
Это новый исторический минимум, предыдущий был зафиксирован 7 января, когда курс национальной валюты опустился до 42,1959 грн/$.
Нацбанк на 8 января установил официальный курс гривны по отношению к евро на уровне 43,87 грн (на 7 января курс был установлен на уровне 43,90 грн). Европейская валюта подешевела на 3 копейки.
Присоединяйтесь к multi валюте. Мобильное приложение, помогающее выгодно обменивать валюту
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Страницу просматривают 14 незарегистрированных посетителей.
Комментарии - 1