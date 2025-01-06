Новый рекорд гривны, восстановление биткоина: главное за понедельник

Курс гривны обновил исторический минимум по отношению к доллару США второй день подряд. Об этом свидетельствуют данные Нацбанка. По итогам торгов на межбанке Нацбанк установил официальный курс гривны по отношению к доллару на вторник, 7 января 2025 года, на уровне 42,1959 грн/$. Предыдущий рекорд был зафиксирован 6 января на уровне 42,0889 грн/$.

Расходы госбюджета в декабре были рекордными

Кассовые расходы государственного бюджета Украины в декабре 2024 составили рекордные 704,7 млрд грн по сравнению с 426,3 млрд грн в ноябре. По общему фонду — 491,9 млрд грн против 340,2 млрд грн в ноябре.

Переход на новую форму фискальных чеков продлен до 1 марта

Министерство финансов Украины продлило до 1 марта 2025 переходный период для введения новых требований к форме и содержанию расчетных документов.

Биткоин восстановился до $100 тысяч

Первая криптовалюта находилась ниже этого показателя после последнего заседания ФРС 19 декабря, когда Джером Пауэлл заявил, что регулятор не планирует ускорять дальнейшее снижение ставки.